Trump kündigt überraschende Gespräche mit Iran an – Was steckt dahinter?

Trump warnte vor den Konsequenzen eines Scheiterns der Gespräche und erklärte, dass der Iran in großer Gefahr sein werde, sollte keine Einigung erzielt werden. Er bekräftigte, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe, was auch Netanjahu unterstützte. Trump hatte bereits im Februar eine Mischung aus Gesprächsbereitschaft und Härte gegenüber dem Iran signalisiert. Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei hatte jedoch das Vertrauen in die USA in Frage gestellt und sich gegen Verhandlungen ausgesprochen.

US-Präsident Donald Trump hat überraschend direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran angekündigt, die am kommenden Samstag stattfinden sollen. Trump betonte, dass diese Gespräche "fast auf höchster Ebene" geführt werden und bereits im Gange seien. Diese Ankündigung erfolgte während eines Treffens mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Der iranische Präsident Massud Peseschkian hatte zuvor direkte Verhandlungen abgelehnt, zeigte sich jedoch offen für einen indirekten Dialog, wobei Teheran über den Oman auf ein Schreiben Trumps reagierte.

Die aktuellen Gespräche sind besonders bedeutsam, da sie die ersten zwischen Trumps Beamten und Teheran seit seiner Rückkehr ins Amt sind. Trump hatte 2018 einseitig den Wiener Atompakt aufgekündigt, der darauf abzielte, das iranische Nuklearprogramm zu begrenzen. In der Folge hatte der Iran seine Urananreicherung stark ausgeweitet und die Kontrollen der Internationalen Atomenergiebehörde eingeschränkt. Der Iran reichert derzeit Uran bis zu einem Reinheitsgrad von 60 Prozent an, während für Atomwaffen mehr als 90 Prozent erforderlich sind. Trotz der Beteuerungen Teherans, dass es aus religiösen Gründen keine Atomwaffen anstrebe, bestehen international Zweifel an dieser Aussage.

Zusätzlich zu den Atomgesprächen äußerte Trump auch Ansprüche auf den Gazastreifen, den er als "wichtiges Stück Grundbesitz" bezeichnete. Er schlug vor, eine US-geführte Friedenstruppe zur Kontrolle des Gebiets einzusetzen, was auf breite Kritik stieß. Netanjahu plädierte für die Möglichkeit, den Menschen in Gaza eine freie Entscheidung über ihren Verbleib zu ermöglichen, was jedoch angesichts der Zerstörung im Gazastreifen fraglich bleibt. Die Situation bleibt angespannt, da Israel seine militärischen Operationen im Gazastreifen fortsetzt und keine humanitären Hilfsgüter mehr zulässt.

Uran wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 70,70USD auf COMEX (05. Februar 2025, 01:06 Uhr) gehandelt.