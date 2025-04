Bilfinger SE: Morgan Stanley über 4% Stimmrechte – Aktienrückkauf gestartet!

Am 8. April 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch Morgan Stanley, eine juristische Person mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, gemeldet wurden. Am 2. April 2025 überschritt Morgan Stanley die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Bilfinger SE, was zu einem neuen Gesamtstimmrechtsanteil von 4,94 % führte. Dies setzt sich zusammen aus 3,02 % direkten Stimmrechten und 1,93 % aus Instrumenten.

In der vorherigen Mitteilung, die am 1. April 2025 veröffentlicht wurde, lag der Gesamtstimmrechtsanteil bei 4,74 %, was einen Anstieg von 0,2 % darstellt. Die Stimmrechtsanteile umfassen sowohl direkt gehaltene Stimmrechte als auch solche, die Morgan Stanley über Finanzinstrumente wie Equity Swaps und Wertpapierdarlehen hält. Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass Morgan Stanley 1.135.336 Stimmrechte direkt und 22.194 Stimmrechte über ein Wertpapierdarlehen hält.