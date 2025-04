Porsche: Stimmrechtsanteile überschreiten wichtige Schwellen – Was bedeutet das?

Am 9. April 2025 veröffentlichte die Porsche Automobil Holding SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die sich auf die Mitteilungen von Hubertus Josef Kiesling und Andreas Johann Kiesling bezieht. Beide Mitteilende informierten darüber, dass ihre Stimmrechtsanteile an der Porsche Automobil Holding SE am 20. März 2025 die Schwellen von 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% und 75% überschritten haben. Diese Überschreitung ist jedoch nicht auf den Erwerb neuer Aktien zurückzuführen, sondern resultiert aus der erstmaligen Zurechnung von Stimmrechten aus Tochterunternehmen sowie von Dritten, mit denen diese Tochterunternehmen in Bezug auf die Emittentin abstimmen.

Die Mitteilenden erklärten, dass die Zurechnung der Stimmrechte nicht dem Ziel dient, Handelsgewinne zu erzielen oder strategische Ziele umzusetzen. Zudem beabsichtigen sie, innerhalb der nächsten zwölf Monate keine weiteren Stimmrechte zu erwerben. Auch eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs- und Leitungsorganen der Porsche Automobil Holding SE wird derzeit nicht angestrebt. Stattdessen werden die Stimmrechte in den Tochterunternehmen gemäß den Vorgaben bestimmter Mitglieder der Familien Porsche und Kiesling ausgeübt, die sich untereinander abstimmen.