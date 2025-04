PSI Software SE: Auf dem Weg zu Wachstum nach Cyberangriff und Transformation!

Die PSI Software SE hat in ihrer aktuellen Analyse von GSC Research GmbH, veröffentlicht am 8. April 2025, eine positive Neubewertung erfahren. Nach zwei herausfordernden Jahren, die durch einen Cyberangriff und eine umfassende Transformation geprägt waren, zeigt das Unternehmen Anzeichen einer Stabilisierung und eines bevorstehenden Wachstums. Für das Geschäftsjahr 2024 wurden die Umsatzerwartungen übertroffen, was auf eine Normalisierung der operativen Geschäftstätigkeit hinweist.

Die Analysten prognostizieren für 2025 ein Umsatzwachstum von etwa 10 Prozent. Dies geschieht im Kontext einer laufenden Transformation hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter, die bis 2028 abgeschlossen sein soll. Diese Transformation wird in drei Phasen unterteilt: Die ersten beiden Jahre (2024/2025) sind der Transformationsphase gewidmet, gefolgt von der Umsetzung in den Jahren 2026/2027 und der anschließenden Skalierung ab 2028. Das Management hat sich ambitionierte Ziele gesetzt, darunter einen Umsatz von 400 bis 440 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent bis 2028.