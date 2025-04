Leifheit AG: Profitabilität verdoppelt – Starkes Wachstum trotz Herausforderungen!

Die Leifheit AG, ein führender Anbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat im Geschäftsjahr 2024 eine signifikante Steigerung der Profitabilität erzielt. Der Konzern-EBIT verdoppelte sich auf 12,1 Millionen Euro, verglichen mit 6,0 Millionen Euro im Vorjahr. Diese positive Entwicklung wurde durch eine Erhöhung der Bruttomarge auf 44,5 Prozent sowie durch Produktmixeffekte und Effizienzsteigerungen im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie „LEADING WITH FOCUS. CREATING SUSTAINABLE VALUE.“ unterstützt. Trotz strategischer Anpassungen in Vertrieb und Marketing, die das Ergebnis belasteten, konnte der Free Cashflow auf 14,2 Millionen Euro gesteigert werden.

Der Konzernumsatz stieg leicht um 0,4 Prozent auf 259,2 Millionen Euro. Besonders das E-Commerce-Geschäft und die Neukundengewinnung in europäischen Kernmärkten trugen zur Umsatzentwicklung bei, während der Umsatz in Deutschland aufgrund eines schwachen Konsumklimas um 5,6 Prozent auf 97,8 Millionen Euro zurückging. In Zentraleuropa und Osteuropa hingegen verzeichnete Leifheit Umsatzsteigerungen von 2,4 Prozent und 7,7 Prozent.