Westfield Hamburg-Überseequartier eröffnet: Ein neues Shopping-Paradies!

Die Mall bietet eine Gesamtfläche von 419.000 Quadratmetern und umfasst 170 Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit. Über die Hälfte der vertretenen Marken und Konzepte sind in der Hamburger Innenstadt bislang nicht vorhanden, während ein Drittel der Anbieter neu in der Stadt ist. Der Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) erwartet mittelfristig etwa 16 Millionen Besucher pro Jahr.

Die Westfield Hamburg-Überseequartier, eine der größten Shopping-Malls in Deutschland, wurde offiziell eröffnet. In einer feierlichen Zeremonie, die von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und zahlreichen geladenen Gästen begleitet wurde, wurde das Eröffnungssymbol, ein Tau, durchtrennt. Ab 16 Uhr können nun auch die breiten Massen die neuen Einkaufsmöglichkeiten, Kinos und Restaurants auf dem weitläufigen Areal nutzen.

Die Eröffnung war jedoch von Schwierigkeiten geprägt. Anhaltende Probleme auf der Baustelle führten zu mehrfachen Verzögerungen des Eröffnungstermins, und die Kosten stiegen auf insgesamt 2,45 Milliarden Euro. URW war in der Vergangenheit wegen der Zustände auf der Baustelle stark in die Kritik geraten. Besonders tragisch war ein schwerer Arbeitsunfall im Oktober 2023, bei dem fünf Arbeiter ums Leben kamen. In Reaktion auf diese Vorfälle organisierte die IG Bau Hamburg eine Protestaktion unter dem Motto "Ihre Mall - Unser Grab" am Rande der Eröffnung.

Trotz dieser Herausforderungen ist das Westfield Hamburg-Überseequartier ein bedeutendes Projekt für die Stadt und soll nicht nur den Einzelhandel ankurbeln, sondern auch als Freizeitdestination fungieren. Neben den Einkaufs- und Gastronomieangeboten sind auch ein Kreuzfahrtterminal sowie Hotels und Büros in die Planungen integriert. Der Großteil der Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit ist bereits zu 95 Prozent vermietet, was auf eine hohe Nachfrage und das Potenzial des neuen Quartiers hinweist.

Insgesamt stellt die Eröffnung des Westfield Hamburg-Überseequartiers einen wichtigen Schritt für die wirtschaftliche Entwicklung der Region dar, auch wenn die Herausforderungen und kritischen Stimmen nicht ignoriert werden können. Die Mall könnte dazu beitragen, Hamburg als attraktiven Standort für Shopping und Freizeit zu positionieren und neue Impulse für die lokale Wirtschaft zu setzen.

