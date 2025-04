Adesso SE: Stimmrechtsanteil von Michael Hochgürtel springt auf 28,27 %

Am 7. April 2025 veröffentlichte die adesso SE eine Korrektur ihrer Stimmrechtsmitteilung, die ursprünglich am 5. Februar 2025 herausgegeben wurde. Diese Mitteilung erfolgt gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und hat das Ziel, die Informationen europaweit zu verbreiten. Der Emittent, die adesso SE, hat seinen Sitz in Dortmund und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900KOICE97ZSA1O52 registriert.

Die Korrektur bezieht sich auf den Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige, Michael Hochgürtel, hat am 3. Februar 2025 eine Schwellenberührung erreicht, die zu einer Erhöhung seines Stimmrechtsanteils auf 28,27 % führte. Dies stellt eine signifikante Veränderung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der sein Anteil bei 2,999 % lag.