Mustang Energy: Strategische Erweiterung stärkt Uran-Projekt Spur in Saskatchewan!

Der neue Claim befindet sich etwa 70 km südöstlich der Key Lake Aufbereitungsanlage von Cameco und 45 km von einer ganzjährig befahrbaren Straße sowie einem Stromübertragungskorridor entfernt. Das Gebiet ist in der Wollaston Domain angesiedelt, die für ihre hochgradigen Uranlagerstätten bekannt ist. Zudem umfasst der Claim ein zuvor identifiziertes Zinkvorkommen, das an der Oberfläche bis zu 0,4 % Zink enthielt.

Mustang Energy Corp. hat am 8. April 2025 die Erweiterung seines Projekts Spur bekannt gegeben, indem das Unternehmen einen neuen Mineral-Claim von 5.751 Hektar erworben hat. Dieser Claim liegt direkt südlich des Athabasca-Beckens in Saskatchewan und wurde durch strategisches Abstecken gesichert. Die Erweiterung stärkt die Landposition von Mustang in einer geologisch vielversprechenden Region, die reich an Uran, Seltenerdmetallen, Thorium und Basismetallen ist.

Mustang Energy plant, das mineralische Potenzial des Projekts Spur zu erschließen und hat bereits ein Explorationsprogramm für die kommende Feldsaison in Vorbereitung. CEO Nicholas Luksha betont, dass dieser Erwerb das Portfolio des Unternehmens diversifiziert und die Position in einer Region stärkt, die international für ihre Uranvorkommen anerkannt ist.

Die geologischen Gegebenheiten des Projekts Spur sind günstig für verschiedene Mineralisierungsarten, einschließlich Uran und Seltenerdmetalle, die in Verbindung mit granitischen Pegmatiten vorkommen. Die Region hat in der Vergangenheit bereits signifikante Kupfervorkommen hervorgebracht, was das Explorationspotenzial weiter unterstreicht.

Die Expansion von Mustang Energy ist Teil einer umfassenderen Unternehmensstrategie, die darauf abzielt, ein diversifiziertes Portfolio an Uran- und kritischen Mineralprojekten in politisch stabilen und infrastrukturell gut entwickelten Regionen aufzubauen. Angesichts des steigenden globalen Interesses an Kernenergie und sauberen Technologien sieht sich Mustang gut positioniert, um einen bedeutenden Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung zu leisten.

Insgesamt stellt die Erweiterung des Projekts Spur einen strategischen Schritt für Mustang Energy dar, um seine Marktposition im Uransektor zu festigen und von der wachsenden Nachfrage nach kritischen Rohstoffen zu profitieren.

Die Mustang Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,12 % und einem Kurs von 0,260EUR auf CSE (09. April 2025, 22:04 Uhr) gehandelt.