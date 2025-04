Rewe-Chef Souque: So verändert sich das Einkaufserlebnis der Zukunft!

In einem aktuellen Interview äußert sich Rewe-Chef Lionel Souque zu den zukünftigen Entwicklungen im Supermarktsektor. Er prognostiziert, dass das Einkaufserlebnis in den kommenden Jahren erheblich verändert wird, da die Kunden zunehmend ungeduldiger werden und Zeit als kostbares Gut betrachten. Souque sieht einen Wandel im Bezahlprozess, wobei Selbstbedienungskassen und innovative Formate wie "Pick & Go", bei denen Kunden ihre Einkäufe schnell und bequem über eine App bezahlen können, an Bedeutung gewinnen werden. Trotz dieser Veränderungen wird es auch in Zukunft klassische Kassen mit Kassierern geben, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Veränderung des Sortiments. Souque stellt fest, dass das Interesse der Verbraucher an gesunden Lebensmitteln wächst. In Zukunft wird es mehr frische Produkte wie Obst und Gemüse sowie neue Alternativen wie Protein- und Kakao-Produkte in den Regalen geben. Gleichzeitig wird erwartet, dass Artikel wie Waschmittel oder Getränkekisten vermehrt online bestellt werden, anstatt im Supermarkt gekauft zu werden.