JOST Werke SE: Stimmrechtsanteile von Allianz und FMR LLC im Fokus!

Am 9. April 2025 veröffentlichte die JOST Werke SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Neu-Isenburg, Deutschland, hat. Der Legal Entity Identifier (LEI) der JOST Werke SE lautet 529900G977BSS7DATK68.

Die Mitteilung wurde von der Allianz Global Investors GmbH, mit Sitz in Frankfurt/Main, eingereicht. Am 7. April 2025 überschritt die Allianz Global Investors GmbH die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun 14,99 % der Stimmrechte an der JOST Werke SE. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 19,41 % verzeichnet wurde. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 14.900.000.