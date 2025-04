Westwing Group SE: Finanzberichte und Stimmrechtsänderungen im Fokus!

Die Westwing Group SE hat am 8. April 2025 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. In dieser Mitteilung kündigt das Unternehmen die Veröffentlichung seiner Quartals- und Zwischenberichte für das erste Halbjahr 2025 an. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Interessierte können die Berichte auf den entsprechenden Webseiten des Unternehmens einsehen: für die deutsche Version unter http://ir.westwing.com/websites/westwing/German/3100/berichte.html und für die englische Version unter http://ir.westwing.com/websites/westwing/English/3100/reports.html.

Zusätzlich zu den Finanzberichten hat die Westwing Group SE am 9. April 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erfolgt. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die Goldman Sachs Group, Inc., die am 2. April 2025 eine Schwelle von 3 % überschritt. Der aktuelle Anteil der Stimmrechte beträgt nun 2,99 % direkt und 4,07 % über Instrumente, was zu einem Gesamtanteil von 7,06 % führt. Dies zeigt eine Veränderung im Stimmrechtsbestand im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der der Anteil direkt bei 0,17 % und über Instrumente bei 6,89 % lag.