Deutsche Börse: Kursziel auf 260 Euro angehoben – Analysten optimistisch!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 225 auf 260 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Diese Entscheidung reflektiert die positive Entwicklung der Aktien des Börsenbetreibers sowie seines Konkurrenten Euronext, die sich seit Jahresbeginn aufgrund starker Volumentrends deutlich besser als die europäische Finanzbranche insgesamt entwickelt haben. Analyst Tom Mills betont in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auf die bevorstehenden Quartalszahlen, dass sich diese Trends nun auch in steigenden Gewinnschätzungen (EPS) niederschlagen.

Die Aktienmärkte zeigen eine bemerkenswerte Resilienz, und die Deutsche Börse profitiert von einem anhaltend hohen Handelsvolumen, was sich positiv auf die Erträge auswirkt. Mills hebt hervor, dass die positive Kursentwicklung der Deutschen Börse und Euronext im Vergleich zu anderen europäischen Finanzunternehmen bemerkenswert ist. Insbesondere Euronext wird als bevorzugte Wahl des Analysten hervorgehoben, da die starke Performance des Unternehmens Fortschritte in Bezug auf seine mittelfristigen strategischen Ziele unterstützt.