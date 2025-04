Samara Asset Group: Aktienrückkauf und starkes Wachstum – Jetzt investieren!

Insgesamt hat die Samara Asset Group seit Beginn des Rückkaufs am 16. September 2024 bis zum 4. April 2025 insgesamt 104.500 Aktien erworben. Diese Transaktionen wurden ausschließlich über die Baader Bank AG an der Börse durchgeführt. Details zu den täglichen Handelsvolumina und den Durchschnittskursen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Samara Asset Group plc hat am 7. April 2025 eine Mitteilung über ihren Aktienrückkauf veröffentlicht, die den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 entspricht. Im Zeitraum vom 31. März bis 4. April 2025 wurden keine eigenen Aktien zurückgekauft. Der Aktienrückkauf wurde ursprünglich am 2. September 2024 angekündigt und ist Teil einer umfassenderen Strategie des Unternehmens, die darauf abzielt, den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Zusätzlich zu den Informationen über den Aktienrückkauf hat die GBC AG am 8. April 2025 einen Research-Bericht zur Samara Asset Group veröffentlicht. In diesem Bericht wird das Unternehmen als strategisch gut positioniert für exponentielles Wachstum beschrieben, mit einer diversifizierten und ertragsstarken Investmentstrategie. Die Samara Asset Group ist auf Risikokapital, privates Beteiligungskapital und aktives Bitcoin-Treasury-Management spezialisiert. Sie bietet sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern Zugang zu wachstumsstarken Märkten wie Künstlicher Intelligenz, Blockchain, Fintech, Gaming und Biotechnologie.

Die Anlagestrategie des Unternehmens basiert auf drei Säulen: Fondsinvestitionen, private und börsennotierte Aktieninvestitionen sowie Bitcoin-Treasury-Management. Samara investiert in über 20 Risiko- und Private-Equity-Fonds, was eine breite Diversifikation ermöglicht. Ein wichtiges Investment ist die Beteiligung an der Northern Data AG, einem führenden Unternehmen im Bereich High-Performance-Computing.

Finanziell zeigt die Samara Asset Group ein starkes Wachstum, mit einem Nettoinventarwert, der im Jahresvergleich um 30 % gestiegen ist. Zum 31. Dezember 2024 betrug der Bruttowert des Unternehmens 297,4 Millionen Euro, während der Nettovermögenswert bei 245,2 Millionen Euro lag. Analysten sehen ein erhebliches Upside-Potenzial, insbesondere durch eine mögliche Aufwertung von Bitcoin und eine Neubewertung der Beteiligung an Northern Data. Das Kursziel für die Aktie wurde auf 3,17 Euro festgelegt, was ein erhebliches Potenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2,00 Euro darstellt. Die Kaufempfehlung wird durch die attraktive Bewertung und das Wachstumspotenzial des Unternehmens untermauert.

Die Samara Asset Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 2,035EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.