Nordex startet mit mehr Bestellungen ins laufenden Jahr

Nach dem Raketenanstieg war ein Rücksetzer zu erwarteten, allerdings wäre schon ärgerlich wenn es nochmal unter 14 fallen würde. Aber man sieht wie schnell Nordex anspringen kann, aber genau so schnell werden die Gewinne meist auch immer wieder abgegeben.Leider sind jetzt auch viele Dinge zusammen gekommen. Trump belastet den Gesamtmarkt. Kurios das die EE Werte nach Ankünigung der Trumpzölle stärker gefallen sind als Autowerte, aber nun ja.Etwas suspekt und ein komisches Timing, dass ausgerechnet als die Erneuerbaren bei den Verhandlungen/Einigung von Merz und den Grünen steil gingen, hier urplötzlich die Chefs von Eon und RWE bei dem Netzausbau und Co. auf die Bremse treten wollen und man viel Geld sparen kann!? Waren die auf ihren eigenen Sektor Short oder was? https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-str… 100 Mrd. für den Klimaschutz klang toll, aber was am Ende dabei rum kommt? Die Grünen sind schon skeptisch.Bei den Sondierungen herrscht Einigkeit dass der Kohleausstieg jetzt auf 2038 verschoben wurde und bei Atomverlänergung herrscht noch Uneinigkeit.Der Kurs und die Perspektiven bei Nordex sind weiterhin vielversprechend, aber bei dieser ganzen Nachrichtenlage und Unsicherheiten ist es auch kein Wunder das wir hier erst mal wieder die Bremse bzw. den Rückwärtsgang einlegen bis endlich mal wieder konkrete positive Vermeldungen kommen.Aber die goldene Regel hat mal wieder zugeschlagen. Als die BILD über Nordex als einen Profiteur des Sondervermögens berichtet hat, hätte man erstmal aussteigen sollen. Kontraindikator wie Mr.Dax in allen Belangen.