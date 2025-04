Strategy mit deutlichen Kursgewinnen!

Ein kurzer Blick auf das Kryptopaar Bitcoin in US-Dollar (BTC/USD) zeigt den Wert im Bereich einer wichtigen Horizontalunterstützung bestehend aus den Verlaufshochs aus März 2024. Dort konnte das Kryptopaar zur Oberseite anspringen, ebenso die Aktie von Strategy, die einen auffallend ähnlichen Kursverlauf hat. Erste Anzeichen auf eine längere Erholung würden sich bereits bei einem Kursstand von mindestens 304,60 US-Dollar ergeben, sodass der laufende Abwärtstrend einem Test unterzogen werden dürfte. Dies hätte einen Kursaufschwung auf 320,00 US-Dollar zur Folge. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch auf Wochenbasis über diese Barriere dürfte einen Befreiungsschlag hervorbringen und Kursgewinne an 343,90 und darüber in den Bereich um 381,44 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 231,50 US-Dollar unmittelbare Abschlagsrisiken auf die Horizontalunterstützung aus Sommer letzten Jahres bei 181,50 US-Dollar bedeuten.

Trading-Strategie: