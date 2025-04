EMA 200 hilft auf die Sprünge

Blackrock sah ich vor wenigen Stunden mit gleich zwei verschiedenen und äußerst wichtigen Supports konfrontiert, zum einen die einstige Widerstandszone aus 2023 bei grob 768,00 US-Dollar sowie den 200-Wochen-Durchschnitt bei 785,26 US-Dollar. Dieses Unterstützungscluster sorgte für eine deutliche Kurserholung auf 875,00 US-Dollar. Gelingt es nun die nächste Hürde verlaufend um 900,00 US-Dollar nachhaltig und mindestens auf Wochenschlusskursbasis zu knacken, könnte sich der Rückfall aus der vergangenen Woche schnell als Eintagsfliege entpuppen und weitere Gewinnchancen an 980,20 und darüber in den Bereich von 1.004 US-Dollar eröffnen. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter das aktuelle Wochentief von 773,74 US-Dollar dagegen für eine Abwärtsvariante zurück auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie den seit 2020 bestehenden Aufwärtstrend um 682,65 US-Dollar sprechen. Kleinere Long-Positionen wären an dieser Stelle durchaus vertretbar, allerdings mit einem großzügigen Stopp.

Trading-Strategie: