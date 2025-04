Silber am 61,8 Prozent Fibo gedreht An der Barriere um das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 34,87 US-Dollar drehte der Silberpreis wie erwartet zur Unterseite abgeprallt und begab sich in den Bereich um 28,75 US-Dollar bis Dezember letzten Jahres abwärts. Dort startete ein …