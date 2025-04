DAX kämpft um 20.000 Punkte

Zumindest hat die Volatilität an den Märkten spürbar abgenommen, eine Handelsspanne wie vom Montag ist nicht mehr zu verzeichnen, dennoch müssen Anleger mit sehr weiten Stopps arbeiten, wollen Sie in diesen unruhigen Zeiten bestehen. Für den DAX ergibt sich immer noch die Chance auf einen Anstieg zurück an 21.500 Zähler und damit das 38,2 % Fibonacci-Projektionsziel. Hierzu muss aber auf Tagesbasis mindestens der 200-Tage-Durchschnitt im Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements um 20.330 Punkte zwingend überwunden werden. Anderenfalls würden neuerliche Abwärtsrisiken zurück auf die Wochentiefs bei rund 18.500 Punkten deutlich zunehmen. Bei einer sich entspannenden Zollpolitik könnte im Bereich der Wochentiefs sogar ein Doppelboden hervorgehen, zumal der seit September 2022 bestehende Aufwärtstrend immer noch intakt ist! Vorläufig sind solche Impulse derzeit aber nicht zu erkennen. US-Präsident Donald Trump riet auf Truth Social am Mittwochabend zum Einstieg in die Aktienmärkte.

Aktuelle Lage