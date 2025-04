Euro legt leicht zu und nähert sich wieder Marke von 1,10 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet, nachdem er am Mittwochabend infolge der Zollkapriolen von US-Präsident Donald Trump deutlich nachgegeben hatte. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,0980 US-Dollar und damit wieder etwas mehr als am Vorabend.

Am Mittwochnachmittag war der Eurokurs bis auf fast 1,11 Dollar gestiegen, bevor die neueste Volte von Trump in seiner chaotischen Zollpolitik für Verluste sorgte. Trump hatte am Mittwochabend im Handelskonflikt zurückgerudert und die erst am Morgen in Kraft getretenen Zölle für 90 Tage ausgesetzt.