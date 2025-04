JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 26,50 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers präferiert in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung der Branche "Qualität". Als vergleichsweise "sicheren Hafen" hebt er das Geschäftsmodell von Ryanair hervor. Hier gebe es die Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe und die Vergleichszahlen seien moderat./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 00:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 00:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 19,81EUR auf Tradegate (10. April 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.



