Trump spielt mit den Börsen Katz und Maus – Kursfeuerwerk auch in Frankfurt

Die nun verkündete Pause der reziproken Zölle verringert zwar das Rezessionsrisiko und die Börsen können nicht anders, als wieder deutlich zu steigen. Wirtschaft besteht jedoch aus Vertrauen und hier hat der US-Präsident in den vergangenen Wochen viel Porzellan zerschlagen. Hoffnung ist wieder präsent, aber Vorsicht bleibt geboten. Universelle Zölle von zehn Prozent gelten unvermindert und das genügt, die Weltwirtschaft nah an den Abgrund zu bringen.

Trump sieht Zölle weiterhin als Verhandlungsmasse an und will den Welthandel nicht mutwillig zerstören. Das war aufgrund seines Gebarens zeitweise schon zu befürchten. Ein beinahe spürbares Aufatmen der Erleichterung durchzieht die Handelssäle der Welt. An der Börse ist immer alles relativ: Wenn Kurse steigen, bedeutet das nur, dass es eben weniger schlimm gekommen ist, als zunächst befürchtet. Es bedeutet nicht, dass jetzt wieder alles gut ist.