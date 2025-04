VW-Gewinne brechen ein – US-Zölle drücken aufs Ergebnis

Ein wesentlicher Grund für die enttäuschenden Zahlen sind drei Sondereffekte in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden Euro. Darunter fielen Rückstellungen für die strengeren CO₂-Vorgaben in der EU (600 Millionen Euro), Kosten für den Umbau der Softwaretochter Cariad (200 Millionen Euro) sowie Rückstellungen und Wertberichtigungen im Zusammenhang mit den neuen US-Autozöllen (300 Millionen Euro). Die Wolfsburger bezeichnen die Zölle von 25 Prozent, die Präsident Donald Trump Anfang April auf alle Autoimporte verhängt hat, als einen zentralen Unsicherheitsfaktor.

Die Folgen der US-Zölle schlagen sich bereits im operativen Geschäft nieder: VW stoppte vorübergehend den Bahntransport von Fahrzeugen aus Mexiko in die USA und hält Importe aus Europa in US-Häfen zurück. Besonders betroffen sind die Premiummarken Audi und Porsche, da beide keine Produktionsstandorte in den Vereinigten Staaten betreiben.

Im Zuge der allgemeinen erleichterung über die von US-Präsident Trump angekündigte Zollpause schnellte der Aktienkurs von VW am Mittwoch nachbörslich zweistellig hoch. Die Hoffnung auf eine Zukunft mit geringeren Zöllen als befürchtet ließ Marktteilnehmer die schwachen Q1-Zahlen vergessen. Im frühen Xetra-Handel verteuerten sich die Titel um 5,8 Prozent auf 88,72 Euro.

Trotz der Herausforderungen hält der Konzern an seinen Jahreszielen fest: Der Umsatz soll um bis zu fünf Prozent wachsen, die operative Marge zwischen 5,5 und 6,5 Prozent liegen. Die Prognose lässt jedoch offen, welchen Einfluss die US-Zölle in den kommenden Quartalen entfalten werden.

"Mögliche Jahreseffekte auf Umsatz, Ergebnis und Cashflow aus den angekündigten erhöhten Importzöllen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika sind in der Prognose weiterhin nicht enthalten, da die Effekte und ihre Wechselwirkungen aktuell nicht abschließend bewertet werden können", heißt es in der Mitteilung des Konzerns.

Ein Lichtblick kam dennoch aus der Absatzstatistik: Im ersten Quartal verkaufte Volkswagen weltweit 2,1 Millionen Fahrzeuge – ein Plus von 1,4 Prozent. Besonders stark war der Anstieg bei vollelektrischen Modellen, deren Absatz sich in Westeuropa verdoppelte. Insgesamt wurden rund 216.800 E-Fahrzeuge ausgeliefert, davon 158.000 in Europa.

In den USA legte VW beim Absatz um 6,2 Prozent zu – nicht zuletzt, weil viele Kunden Käufe vorgezogen haben, um den neuen Zöllen zu entgehen. Auch wenn die US-Regierung zuletzt eine 90-tägige Zollpause für bestimmte Länder verkündete, bleiben die Autozölle davon unberührt.

Der Rückgang des Ergebnisses bei gleichzeitig robustem Absatz zeigt, wie gravierend die Handelspolitik Washingtons mittlerweile auf die europäische Industrie durchschlägt. Die aktuelle Rallye bei den Aktien könnte sich als kurzlebig erweisen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion