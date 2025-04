LAIQON: Selbstbewusste Prognose

LAIQON habe laut SMC-Research im letzten Jahr die Assets under Management von 6,1 auf 6,5 Mrd. Euro gesteigert und wesentliche Finanzkennzahlen, insbesondere die Nettoverschuldung, deutlich verbessert. Auch das EBITDA-Defizit sei erheblich reduziert worden. Auf einer um Einmalerträge und -kosten bereinigten Basis sei es von -7,3 auf -3,1 Mio. Euro zurückgegangen, isoliert betrachtet habe es im zweiten Halbjahr nur noch bei -0,2 Mio. Euro gelegen. Die Verluste resultieren laut den Analysten aus hohen Vorleistungen für das große Wachstumsprojekt mit Union Investment, die KI-gesteuerte Fondsvermögensverwaltung für vermögende Privatkunden („WertAnlage“), und den Ausbau der eigenen Plattform, um weitere große White-Label-Partner künftig schnell anbinden zu können.

Aus diesen Aktivitäten erwarte LAIQON nun einen großen Wachstumsschub, der sich in einem geplanten Anstieg der AuM von 6,7 Mrd. Euro Ende März auf 8 bis 10 Mrd. Euro zum Jahresende niederschlagen solle. Dabei halte das Management auch einen Wert am oberen Ende der Zielspanne trotz der aktuellen Kapitalmarktturbulenzen für möglich. Aus dem Wachstum der AuM seien entsprechend positive Effekte für die Geschäftszahlen zu erwarten, wobei eine Umsatz- und EBITDA-Guidance erst im weiteren Verlauf des ersten Halbjahrs veröffentlicht werden solle. Außerdem habe CEO Plate im Investoren-Call White-Label-Partnerschaften mit weiteren großen Anbietern angekündigt, u.a. im Bereich KI-gesteuerter ETFs. Das solle den Weg bereiten für einen weiteren Anstieg der AuM auf 13 bis 14 Mrd. Euro bis 2028.

Die Analysten halten das für plausibel und erreichbar, haben in ihrem Modell aber konservativer kalkuliert und damit aktuell das Risiko aus einer Fortsetzung der Kapitalmarktturbulenzen wegen der drastischen und erratischen US-Politik noch stärker berücksichtigt. Trotzdem erwarten auch sie ein starkes Wachstum der Erlöse auf 57,7 Mio. Euro im nächsten Jahr, das einen EBITDA-Sprung auf 11,9 Mio. Euro ermöglichen sollte.

Daraus leiten die Analysten ein aktualisiertes Kursziel von 9,70 Euro ab. Das liege weit oberhalb des aktuellen Börsenkurses. Aus ihrer Sicht werden die Werte und die Wachstumspotenziale, die in den letzten Jahren mit dem erfolgreichen Umbau des Unternehmens geschaffen worden seien und die sich erst jetzt richtig in den Geschäftszahlen von LAIQON zeigen werden, an der Börse massiv unterschätzt. Das schaffe eine hervorragende Einstiegsgelegenheit und rechtfertige weiter das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.04.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 09.04.2025 um 17:45 Uhr fertiggestellt und am 10.04.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/04/2025-04-10-SMC-Update-LAIQON_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 3,99EUR auf Tradegate (09. April 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 9,70 EUR