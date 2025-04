Neuer Bericht enthüllt „financial cakeism": Finanzinstitute setzen die Dekarbonisierung fort, werden aber ihr Engagement in fossilen Brennstoffen nicht verringern

Trotz der bestehenden Netto-Null-Leitlinien der Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) und der Science Based Targets initiative (SBTi) deuten die Ergebnisse des Berichts 2024/25 Net Zero von South Pole darauf hin, dass viele Finanzinstitute nur selektive Schritte zur Dekarbonisierung unternehmen.

LONDON, 10. April 2025 /PRNewswire/ -- Finanzinstitutionen (FIs) weltweit bemühen sich um eine Dekarbonisierung, zögern aber immer noch, ihre Investitionen in fossile Brennstoffe zu reduzieren. Dies geht aus einem neuen Bericht von South Pole hervor, in dem Nachhaltigkeitsverantwortliche von 350 Unternehmen des Finanzsektors aus 13 Ländern befragt wurden.

Der Bericht zeigt, dass fast drei Viertel (72 %) der befragten Finanzinstitute nicht die Absicht haben, ihr Engagement in Bezug auf fossile Brennstoffe in den nächsten 10 Jahren zu verringern. Fast ein Drittel (27 %) entscheidet sich für konservativere Behauptungen in Bezug auf ihre net zero-Strategie oder ihre Umweltverträglichkeitserklärung. Der Bericht hebt auch hervor, dass 47 % der Finanzinstitute unklare Vorschriften als Hindernis für ihren net zero-Fortschritt anführen.

Gleichzeitig plant fast die Hälfte (44 %) der Finanzintermediäre, ihr Engagement in grünen Anlagen in den nächsten 10 Jahren zu erhöhen, und fast 80 % der Finanzintermediäre finden Unternehmen mit einem Plan für den Klimawandel attraktiver für die Finanzierung. Darüber hinaus gab die Mehrheit (88 %) an, dass sie in den nächsten zwei Jahren ihr Engagement für ihre Portfoliounternehmen im Bereich der Dekarbonisierung „verstärken" wollen, wobei viele (44 %) angaben, dass sie dieses Engagement „erheblich" verstärken wollen. Die meisten (86 %) geben an, dass sie auf dem richtigen Weg oder teilweise auf dem richtigen Weg sind, um ihre Netto-Null-Verpflichtungen zu erfüllen.

Dr Daniel Klier, CEO von South Pole , sagte: „Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Finanzinstitute weiterhin Investitionen in grüne Infrastrukturen unterstützen und bereit sind, ihr Engagement in klimaresistenten Anlagen und Portfoliounternehmen zu erhöhen. Es ist jedoch auch klar, dass der Sektor nicht mehr aktiv an der Verschiebung des Gleichgewichts mitwirkt und weiterhin fossile Brennstoffe finanziert. Die Finanzinstitute wollen ihren Kuchen haben und ihn auch essen."

Er fügte hinzu: „Während die befragten Finanzinstitute das klimabezogene Engagement ihrer Kunden weiter vorantreiben, wird auch deutlich, dass die Finanzinstitute eine Gratwanderung vollziehen müssen, indem sie die langfristige Widerstandsfähigkeit und Effizienz ihres Geschäfts gegen die kurzfristigen Renditen für die Anleger abwägen. Es ist wichtig, die positiven Kipppunkte zu nutzen, die durch neue, umweltfreundlichere und wettbewerbsfähigere Technologien entstehen, aber der Sektor geht große Risiken für den Übergang und die Umwelt ein, wenn er seine Reaktion auf die offensichtlichen Klimakipppunkte hinauszögert."

Dame Inga Beale, South Pole's Chair of the Board, kommentierte: „Versicherungsunternehmen sind seit langem führend im Risikomanagement, und der jüngste South Pole-Bericht zeigt, dass sie anderen Finanzinstituten bei der Bewältigung der Herausforderungen der Dekarbonisierung oft voraus sind. Bemerkenswert ist, dass der höchste Prozentsatz der Befragten, die „strengere Dekarbonisierungsanforderungen" erlassen haben, aus dem Versicherungssektor stammt. Dieser Fokus auf Nachhaltigkeit ist eine wesentliche Strategie zur Risikominderung, um sich gegen klimabedingte Auswirkungen auf die versicherten Vermögenswerte abzusichern. Wer heute ein proaktives Risikomanagement betreibt, wird morgen besser aufgestellt sein."

REPORT LINK: https://www.southpole.com/publications/south-pole-net-zero-report-2025

Über South Pole:

South Pole ist der weltweit führende Entwickler von Kohlenstoffanlagen und Klimaberater. Im vierten Jahr seines Bestehens gibt der aktuelle Net Zero Report von South Pole Einblicke in die Fortschritte, die Finanzinstitute weltweit auf dem Weg zu einer Netto-Nullbilanz im Jahr 2025 und darüber hinaus machen.Die Stichprobe von 350 Finanzinstituten bietet einen wertvollen Einblick in einen der einflussreichsten Sektoren, um den Netto-Null-Umstieg voranzutreiben.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/south-pole-neuer-bericht-enthullt-financial-cakeism-finanzinstitute-setzen-die-dekarbonisierung-fort-werden-aber-ihr-engagement-in-fossilen-brennstoffen-nicht-verringern-302425451.html