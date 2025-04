Makenita Resources beantragt Bohrgenehmigung in Ontario

Vancouver, B.C. - 10. April 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (KENY-cse, KENYF-pink A40X6P-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Bohrgenehmigung beantragt hat, um sein erstes Bohrprogramm auf seinem Silber-/Kobaltprojekt in Ontario aufzunehmen. Das Unternehmen erwartet, dass das Bohrprogramm in den kommenden Wochen beginnen wird.

Jason Gigliotti, President von Makenita, sagte: „Wir sind begeistert, unser erstes Bohrprogramm zu einem so günstigen Zeitpunkt in die Wege zu leiten. Aufgrund der geringen Anzahl handelbarer Aktien und der steigenden Silberpreise könnte der Zeitpunkt nicht besser sein. Das Gebiet ist seit kurzem aufgrund von Waldbränden, die zuvor schwer zugängliche Gebiete erschlossen haben, besser zugänglich und wir freuen uns darauf, das Potenzial dieser historischen Region zu erkunden, die zuvor ein Schwerpunkt von Tech Resources war.“

Über Makenita Resources Inc.

Makenita Resources besitzt die Rechte an dem äußerst aussichtsreichen Silber-/Kobalt-Konzessionsgebiet Hector, das 126 zusammenhängende, nicht patentierte Mineral-Claims mit einer Fläche von 2.243 Hektar (5.542 Acres) in den Townships Coleman und Gillies Limit innerhalb des renommierten Bergbaureviers Larder Lake, Timiskaming District, Ontario, Kanada, umfasst. Dieses Projekt liegt strategisch günstig in einer der interessantesten mineralienreichen Regionen Kanadas und bietet ein beträchtliches Potenzial für Entdeckungen und Wertschöpfung.

Wie Makenita sich hervortut

Angesichts steigender Silberpreise und einer gezielten Explorationsstrategie ist Makenita gut positioniert, um Wachstum und Explorationserfolge zu erzielen. Das Unternehmen ist dank seines zielgerichteten Ansatzes in Verbindung mit seiner geringen Anzahl handelbarer Aktien und Zugang zu einem potenzialreichen Projekt eine interessante Gelegenheit für Investoren, die in einem florierenden Markt ein Engagement in Silber und Kobalt suchen.

Kontaktdaten

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti, President, CEO und Direktor

Tel: 604-609-6527

E-Mail: info@makenitaresources.com

Webseite: www.makenitaresources.com

Makenita Resources Inc.

„Jason Gigliotti“

Jason Gigliotti

President, Chief Executive Officer und Direktor