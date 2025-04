Forge Resources stellt Update hinsichtlich seines vollständig genehmigtem Kohleprojekts La Estrella in Kolumbien bereit

Vancouver, British Columbia (10. April 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) („FRG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über die Fortschritte beim Kohleprojekt La Estrella zu berichten. Nachdem die Errichtung des Hauptportals vollständig abgeschlossen ist, gehen die Untertagearbeiten entlang des 170 Meter langen Abstiegs kontinuierlich voran, um Zugang zu qualitativ hochwertigen Kohleflözen für das 20.000 t umfassende Großprobennahmeprogramm zu erhalten. Darüber hinaus hat das Unternehmen in neue Materialien und Ausrüstungen investiert, um die Erschließungsarbeiten zu unterstützen und sicherzustellen, dass das Projekt auf einem guten Weg bleibt, um seine Umsatzziele zu erreichen.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, sagte: „Wir verzeichnen weiterhin beträchtliche Fortschritte bei unserem vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella und ich bin unglaublich stolz auf die Leistung unseres Teams. Die aktive Untertageerschließung ist im Gange und wird durch den Abschluss der kritischen Standortvorrichtungen und die Beschaffung von wichtigen Ausrüstungen zur Unterstützung der aktuellen Betriebsphase ergänzt. Wir verzeichnen enorme Fortschritte bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie von Forge Resources Corp.“

Abbildung 1: Arbeitsplatz und fertiggestelltes Portal

Pläne für die Errichtung des Bergbaucamps

Das Unternehmen prüft zurzeit mehrere Pläne und Entwürfe (Abbildung 2) für die Errichtung von Unterkünften am Standort, um unser wachsendes Team von Bergleuten und Technikern unterzubringen. Diese Initiative spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung komfortabler, effizienter und sicherer Unterkunftslösungen wider, die das Wohlbefinden und die Produktivität unserer Arbeitskräfte steigern. Die Aufstellung von Unterkünften am Standort wird es ermöglichen, dass alle Schichten vor Ort bleiben können, was eine betriebliche Kontinuität gewährleistet und die Wegezeiten für unser Personal erheblich reduziert. Wir gehen davon aus, dass die Errichtung des Bergbaucamps unverzüglich beginnen wird, sobald die Planungen abgeschlossen sind und der Baupartner ausgewählt wurde.