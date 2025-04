JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui auf "Overweight" belassen. Was Zölle betreffe, sei die Abhängigkeit des Freizeitsektors von Importen insgesamt vernachlässigbar, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bedenken gebe es daher vor allem angesichts des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes, da eine erhöhte Inflation und Befürchtungen hinsichtlich einer Rezession die Verbraucherstimmung und -ausgaben belasten könnten, während höhere Zinsen zusätzliche Anreize für höhere Ersparnisse böten. Tui sei im Hotel- und Reiseveranstalter-Bereich ein relativ defensiver Wert. Das Unternehmen profitiere von der Verlagerung internationaler Reisen aus den USA in andere Destinationen wie die Karibik und das Mittelmeer und zudem sei Tui recht stark im High-End-Segment vertreten./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 20:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 6,486EUR auf Tradegate (10. April 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Estelle Weingrod

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



