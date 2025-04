Stroeer - Aktie im Rampenlicht - 10.04.2025

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Mit einer Performance von -9,13 % musste die Stroeer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Stroeer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,20 % bestehen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,08 % geändert.