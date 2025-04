Dax kommt nach Zollpause stark aus den Startlöchern

Sal-Paradise schrieb 03.04.25, 10:59

Chart - Update (Wochenbasis/€)



IFX / WEEK / XETRA / 03-04-2025



Bild: 19655_20250403105736_IFX-WEEK-XETRA



Immer wieder erstaunlich, wie solche "Muster" von den Marktteilnehmern eingehalten werden. Die große Frage wird jetzt aber sein, ob die Bullen den Titeln in diesem Dreieck werden halten können oder abschenken müssen, was kein positives Zeichen für die nächsten Handelswochen wäre. Angesichts dessen, dass die Trumpsche-Zolltirade ja erst ihren Anfang nimmt, da alle damit Betroffenen sicherlich Gegenmaßnahmen treffen, sagt mein Bauch, dass die Bullen in den nächsten Tagen von Hause aus ein Handicap haben, da viele Marktteilnehmer auf Unsicherheit in der Regel mit Verkäufen reagieren.



Allerdings gibt es bei IFX, was die "Bullenlinie" aka Unterstützung angeht, ja nicht nur diese Trendlinie, weshalb wir uns natürlich auch das hier anschauen sollten:



IFX / WEEK / XETRA / DETAIL / 03-04-2025



Bild: 19655_20250403105848_IFX-WEEK-XETRA-Details



Dieses "Muster" ist natürlich ein wenig stärker und interessanter, da Trendlinien oft zu grobmaschig sind und wir uns lieber an das obenstehende halten, da wir hier sehr viel mehr Details darüber bekommen, wo genau die Bullen sich in all diesen Monaten aufgestellt hatten und natürlich kennen alle diese Preismarke, ob Bulle oder Bär. Für Spannung ist also gesorgt.