Große, hochgradige Cäsium-Entdeckung in Shaakichiuwaanaan, Kanada, bestätigt

9. April 2025 – Vancouver, BC, Kanada / 10. April 2025 – Sydney, Australien

Wichtige Eckdaten

- Mächtige, hochgradige Cäsium-Pegmatit-Bohrabschnitte wurden durch eine Analyse der Grenzwertüberschreitung im Pegmatit CV13 identifiziert, einschließlich vier (4) Proben >20% Cs2O. Die Ergebnisse umfassen:

- Die größte Zone der Cäsiumanreicherung stimmt mit der hochgradigen Lithium-Zone Vega (CV13) des Unternehmens überein, kann durch Bohrungen über ein besonders großes Gebiet von ~600 m x 400 m mit einer Mächtigkeit von 1-2 m bis zu >10 m bestimmt werden und bleibt offen.

- Die hochgradige Zone Rigel, die mit dem Apex der Strukturbiegung in CV13 übereinstimmt, wird aufgrund von Bohrungen auf einen Umfang von mindestens ~200 m x 80 m und eine Mächtigkeit von ungefähr 5 m geschätzt.

- Mineralisierte Cäsium-Abschnitte im Pegmatit CV5 beinhalten:

10,4 m mit 1,30 % Cs 2 O , einschließlich 4,0 m mit 2,02 % Cs 2 O (CV23-117).

9,0 m mit 1,20 % Cs 2 O , einschließlich 1,5 m mit 5,03 % Cs 2 O (CV24-651).

7,5 m mit 1,29 % Cs 2 O , einschließlich 1,5 m mit 3,90 % Cs 2 O (CV24-404).

2,0 m mit 5,24 % Cs 2 O (CV23-219).

0,8 m mit 13,04 % Cs 2 O (CV24-627).

- Die Ergebnisse sind äußerst ermutigend, da Cäsium aufgrund seiner Seltenheit und spezialisierter Anwendungen ein hochwertiger Rohstoff ist.

Wirtschaftlich tragbare Cäsium-Vorkommen sind weltweit sehr selten, aber wertvoll und treten typischerweise in kleinerem Umfang von <10 kt bis 350.000 kt auf und mit einer durch Bohrabschnitte bestätigten Mächtigkeit von normalerweise weniger als 3 bis 10 m. Im Vergleich hierzu umfassen Lithium-Pegmatit-Vorkommen typischerweise Millionen von Tonnen (<10 Mt und selten über 100 Mt) und weisen wesentlich mächtigere Bohrabschnitte auf.

Darren L. Smith, Executive und Vice President of Exploration von Patriot, kommentiert: „Mit den Ergebnissen der Analyse der Grenzwertüberschreitung haben wir jetzt eine große Cäsium-Entdeckung in Shaakichiuwaanaan bestätigt, die durch mächtige und gut mineralisierte Bohrabschnitte unterstützt wird. Cäsiummineralisierung dieser Größe und dieses Gehalts, oft in Kombination mit hochgradigem Lithium und Tantal, ist weltweit äußerst selten und unterstreicht die außergewöhnliche Anreicherung von hochwertigen kritischen Mineralen im Mineralsystem in Shaakichiuwaanaan.

Unser Hauptfokus bleibt weiterhin die Weiterentwicklung des CV5-Vorkommens zur Produktion, aufgrund seiner Lithiumanreicherung der Weltklasse. Die Entdeckung von Cäsium stellt eine wichtige Möglichkeit der Wertsteigerung für das Unternehmen dar. Cäsium ist ein hochwertiger und seltener Rohstoff, der potenziell zu einem bedeutenden Nebenprodukt des künftigen Lithiumbetriebs werden und unser Kerngeschäft ergänzen kann.“

„Aufgrund der strategischen Bedeutung und Seltenheit von Cäsium im Weltmarkt und seiner wachsenden Verwendung in wichtigen Industrie- und spezialisierten Anwendungen, hat diese Entdeckung das Potenzial, den Wert für die Stakeholder erheblich zu steigern und bestätigt Shaakichiuwaanaan erneut als eine der besten LCT-Pegmatit-Projekte der Welt. Aus diesem Grund beabsichtigt das Unternehmen, die Cäsium-Entdeckung bei der weiteren Entwicklung von Shaakichiuwaanan genauer zu bewerten,“ fügte Herr Smith hinzu.

Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, die Ergebnisse der Analyse der Grenzwertüberschreitung von Cäsium (Cs), die die Entdeckung von zwei (2) unterschiedlichen Zonen der Cäsium-Mineralisierung im Pegmatit CV13 bestätigen, bekanntzugeben. Der Pegmatit CV13 ist Teil der zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Liegenschaft Shaakichiuwaanaan (die „Liegenschaft“ oder das „Projekt“), in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec.

Das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beherbergt eine geschätzte konsolidierte Mineralressource[i] („MRE“) von insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der angedeuteten Kategorie und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der vermuteten Kategorie. Der Spodumen-Pegmatitkörper CV5, auf den ein Großteil der MRE entfällt, ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar. In rund 14 km Entfernung befindet sich eine große Stromversorgungsleitung, die von einem Wasserkraftwerk gespeist wird. Der Pegmatit CV13 befindet sich weniger als 3 km entlang des geologischen Trends vom Pegmatit CV5 und beherbergt zusätzliche Lithium- und Tantalressourcen sowie vor Kurzem entdeckte Zonen mit Cäsiummineralisierung (siehe Pressemitteilung vom 2. März 2025).

Pegmatit CV13

Die erste Entdeckung von zwei (2) unterschiedlichen Zonen der Cäsiumanreicherung in CV13 wurde zuerst in der Pressemeldung des Unternehmens vom 2. März 2025 veröffentlicht und basierte auf Pegmatitabschnitten in Bohrlöchern des Analysepakets, die Analyseergebnisse von Cäsium über der Nachweisgrenze von >10.000 ppm Cs (d.h. >1 % Cs oder >1,06 % Cs2O) lieferten. Nach Erhalt der Ergebnisse der Analyse der Grenzwertüberschreitung werden die endgültigen Gehalt-Mächtigkeit-Berechnungen für die Abschnitte >1 % Cs2O in dieser Pressemeldung berichtet (siehe Abbildung 1, Abbildung 2, Abbildung 3, Abbildung 4, Tabelle 1 und Tabelle 3).

Bedeutende Ergebnisse in CV13 beinhalten:

Zone Vega

- 18,1 m mit 2,71 % Cs2O, einschließlich 7,4 m mit 5,45 % Cs2O (CV24-754).

- 11,1 m mit 4,87 % Cs2O, einschließlich 7,1 m mit 7,39 % Cs2O (CV24-520).

- 5,7 m mit 4,97 % Cs2O, einschließlich 3,0 m mit 8,20 % Cs2O (CV24-525).

- 9,6 m mit 1,59 % Cs2O, einschließlich 4,4 m mit 2,34 % Cs2O (CV24-579).

- 3,0 m mit 9,43 % Cs2O, einschließlich 1,0 m mit 22,41 % Cs2O (Schlitzprobe CH23-069).

Die größte der zwei (2) Cäsium-Zonen in CV13 stimmt mit der hochgradigen Lithium-Zone Vega (Abbildung 1) überein und kann durch Bohrungen über ein besonders großes Gebiet von ~600 m x 400 m mit einer Mächtigkeit von 1-2 m bis zu >10 m bestimmt werden. Die Cäsium-Mineralisierung in der Zone Vega liegt ungefähr 125 m bis 150 m unter der Oberfläche und bleibt nach Nordwesten offen. Außerdem wird die Cäsiumzone in Vega meist von hochgradigem Lithium und Tantal begleitet (Tabelle 1).

Zone Rigel

- 5,9 m mit 11,19 % Cs2O, einschließlich 1,0 m mit 22,69 % Cs2O (CV23-271).

- 5,0 m mit 13,32 % Cs2O, einschließlich 2,0 m mit 22,90 % Cs2O (CV23-255).

- 3,2 m mit 10,24 % Cs2O, einschließlich 1,1 m mit 26,61 % Cs2O (CV23-204).

- 4,5 m mit 3,36 % Cs2O (CV23-198).

Die neu benannte „Zone Rigel“ stimmt mit dem Apex der Strukturbiegung in CV13 überein und wird aufgrund von Bohrungen auf ein hochgradiges Gebiet von ungefähr 200 m x 80 m mit einer Mächtigkeit von bis zu ungefähr 5 m geschätzt. Diese Zone beinhaltet den höchsten bisher in der Liegenschaft berichteten Cäsiumgehalt – 1,1 m mit 26,61 % Cs2O (CV23-204) und 2,0 m mit 22,90 % Cs2O (CV23-255). Dies deutet auf Abschnitte massiven Pollucits hin und stellt einen der höchsten Cäsiumgehalte dar, der in jüngster Vergangenheit weltweit berichtet wurde.

Die Zone Rigel liegt in geringer Tiefe (~50 m unter der Oberfläche) und, obwohl sie kleiner zu sein scheint als die Zone Vega, scheint sie auch einen höheren Gehalt aufzuweisen. Außerdem, ähnlich wie in Vega, könnte die Cäsiumzone in Rigel von hochgradigem Lithium und Tantal begleitet werden (Tabelle 1).

Abbildung 1: Highlights der Analyseergebnisse für Cäsium aus den Zonen Vega und Rigel im Pegmatit CV13.

Abbildung 2: Pollucit in grauer Quarz-Matrix in einer Tiefe von 139,3 m bis 139,5 m in Bohrloch CV24-520 (Zone Vega), in einer mächtigeren Zone der Cäsium-Mineralisierung mit einem Gehalt von 7,39 % Cs2O über 7,1 m.

Abbildung 3: Hochgradige Pollucit-Mineralisierung in Bohrloch CV23-271 (Zone Rigel) mit einem Gehalt von 22,69 % Cs2O über 1,0 m (64,0 m bis 65,0 m).

Abbildung 4: Semi-massiver bis massiver Pollucit-Abschnitt (rote Umrandung) in Bohrloch CV23-255 (Zone Rigel) mit einem Gehalt von 17,95 % Cs2O über 3,7 m (76,3 m bis 80,0 m), einschließlich 22,90 % Cs2O über 2,0 m (78,0 m bis 80,0 m).

Pegmatit CV5

Neben CV13 ergab auch der Pegmatit CV5 mehrere Abschnitte mit Cäsium-Mineralisierung (siehe Abbildung 5, Abbildung 6, Abbildung 7, Tabelle 2 und Tabelle 3). Erste Prüfungen deuten auf eine weitere Verbreitung von Cäsium im Pegmatit hin, mit den unterschiedlichen Zonen weniger deutlich als in den Cäsiumzonen Vega und Rigel im Pegmatit CV13. Aufgrund der Dichte der Bohrungen sind jedoch weitere Prüfungen und Modellierung erforderlich, um die Kontinuität und unterschiedliche Zonen zu bestimmen, besonders da die Cäsiumzonen relativ klein, aber äußerst hochwertig sind. Highlights der Bohrabschnitte für Cäsium in CV5 beinhalten:

- 10,4 m mit 1,30 % Cs2O, including 4,0 m mit 2,02 % Cs2O (CV23-117),

- 9,0 m mit 1,20 % Cs2O, including 1,5 m mit 5,03 % Cs2O (CV24-651),

- 7,5 m mit 1,29 % Cs2O, including 1,5 m mit 3,90 % Cs2O (CV24-404),

- 2,0 m mit 5,24 % Cs2O (CV23-219),

- 0,8 m mit 13,04 % Cs2O (CV24-627),

Abbildung 5: Pollucit-Mineralisierung in Bohrloch CV23-219 (CV5) mit einem Gehalt von 5,24 % Cs2O über 2,0 m (109,5 m bis 111,5 m).

Abbildung 6: Highlights der Analyseergebnisse aus Bohrlöchern für Cäsium im Pegmatit CV5.

Abbildung 7: Pollucit-Mineralisierung in Bohrloch CV24-651 (CV5) mit einem Gehalt von 5,03 % Cs2O über 1,5 m (61,0 m bis 62,5 m).

Tabelle 1: Zusammenfassung der Cäsium-Analyseergebnisse der Bohrlöcher im Bereich des Pegmatits CV13 (Zonen Vega und Rigel).

Zone Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Cs2O (%) Li2O (%) Ta2O5 (ppm) Anmerkungen Vega CV23-332 57,8 58,4 0,6 1,07 0,75 89 Vega CV23-348 68,6 69,8 1,1 2,74 0,18 123 Vega CV24-470 131,5 132,9 1,4 3,57 3,12 100 140,1 141,5 1,4 3,16 1,58 54 143,5 144,9 1,4 2,19 4,82 274 Vega CV24-492 68,4 69,2 0,8 6,68 0,47 82 Vega CV24-498 140,1 141,5 1,5 1,51 1,08 484 147,3 150,0 2,7 4,00 1,67 109 Vega CV24-507 110,8 116,5 5,7 0,98 1,34 171 einschl. 110,8 112,0 1,2 3,03 0,81 328 123,4 128,0 4,6 4,57 2,11 87 152,8 155,1 2,3 1,33 3,41 101 Vega CV24-508 102,3 104,1 1,8 0,86 1,39 276 einschl. 102,3 103,4 1,1 1,05 1,77 28 Vega CV24-510 154,9 160,3 5,5 2,02 1,46 66 172,0 174,0 2,0 1,51 5,72 133 176,9 178,3 1,5 1,30 5,58 281 204,3 205,7 1,3 6,20 0,93 204 Vega CV24-513 10,3 11,7 1,5 4,47 0,13 324 Vega CV24-519 93,1 94,1 1,1 1,65 0,32 167 Möglicherweise etwas Lepidolith Vega CV24-520 130,0 132,3 2,4 1,73 1,46 117 137,5 148,7 11,1 4,87 2,09 1,116 einschl. 137,5 144,6 7,1 7,39 0,96 103 167,6 168,2 0,6 1,49 0,03 388 Vega CV24-524 144,0 147,5 3,5 1,49 3,61 538 150,6 153,0 2,4 0,98 2,68 533 Vega CV24-525 98,8 100,5 1,7 5,30 1,45 50 105,5 111,2 5,7 4,97 0,99 61 einschl. 105,5 108,5 3,0 8,20 1,16 30 118,0 122,5 4,5 2,50 0,96 121 Vega CV24-529 128,0 129,5 1,5 1,63 0,75 292 Vega CV24-539 45,8 47,7 2,0 1,82 0,92 285 Vega CV24-546 142,4 143,8 1,4 2,13 0,30 217 Vega CV24-571 155,8 158,8 3,0 2,13 1,49 463 Vega CV24-579 133,3 142,9 9,6 1,59 2,08 371 einschl. 138,5 142,9 4,4 2,34 3,55 354 Vega CV24-582 136,9 138,5 1,6 1,91 0,12 54 144,7 149,2 4,5 1,53 0,61 1,054 Etwas Lepidolith (~5-10 %) Vega CV24-747 205,5 206,8 1,3 2,41 4,58 189 211,5 212,9 1,4 3,54 3,13 303 Vega CV24-754 142,5 160,5 18,1 2,71 1,89 288 einschl. 142,5 149,9 7,4 5,45 1,00 286 Vega CV24-757 251,9 258,5 6,6 0,87 3,80 148 Vega CV24-761 124,5 129,0 4,5 4,11 1,36 166 einschl. 126,6 127,5 0,8 12,30 1,74 201 137,0 138,5 1,5 1,69 2,51 187 Vega CV24-771 79,7 80,8 1,2 3,80 0,27 239 Vega CV24-773 144,5 147,1 2,6 2,52 0,12 9 154,6 159,0 4,4 1,32 2,30 476 163,6 165,3 1,7 2,14 3,29 188 Vega CH23-069 2,3 5,3 3,0 9,43 2,80 148 Schlitzprobe einschl. 3,3 4,3 1,0 22,41 1,63 29 - CV24-446 74,6 76,1 1,5 3,82 0,70 1,258 Neben der Zone Vega - CV24-538 189,8 190,3 0,5 1,98 0,02 243 Neben der Zone Vega - CV24-545 202,5 203,2 0,7 2,57 0,01 248 Neben der Zone Vega - CV24-561 397,8 398,3 0,5 1,41 2,19 215 Neben der Zone Vega 417,7 418,6 0,8 1,28 0,14 281 Rigel CV22-084 4,8 5,7 0,9 3,77 0,06 195 Rigel CV23-191 78,0 79,1 1,1 1,67 4,64 54 Rigel CV23-198 58,5 63,0 4,5 3,36 4,19 333 Etwas Lepidolith (~25-30 %) Rigel CV23-204 50,9 54,0 3,2 10,24 2,89 814 Etwas Lepidolith (bis zu ~40 %) einschl. 50,9 52,0 1,1 26,61 0,23 1 Kein Lepidolith Rigel CV23-213 65,3 66,4 1,1 2,86 2,19 77 Rigel CV23-218 78,8 79,5 0,8 1,48 1,77 8 Rigel CV23-224 137,3 138,5 1,2 3,90 0,27 133 Rigel CV23-255 75,0 80,0 5,0 13,32 0,24 1 einschl. 78,0 80,0 2,0 22,90 0,44 1 Rigel CV23-271 61,5 67,4 5,9 11,19 1,07 3,261 Etwas Lepidolith (~10-15 %) einschl. 64,0 65,0 1,0 22,69 0,48 110 Rigel CV24-432 83,7 85,6 1,9 1,88 0,56 149 Rigel CV24-436 38,1 39,6 1,6 4,46 2,78 113 Rigel CV24-444 28,0 29,5 1,5 6,95 0,33 12 31,5 32,9 1,4 1,35 2,77 59 - CV23-312 104,0 105,0 1,0 1,34 3,82 94 Nordwestlich der Zone Rigel (1) Alle Abschnitte stellen Kernlängen dar; es werden alle Pegmatitabschnitte von >1 m und >1 % Cs2O angegeben. (2) Lepidolith kann zusammen mit Pollucit vorkommen, wenn auch typischerweise in geringen Mengen, und kann durch Elementsubstitution etwas Cäsium in seiner Struktur enthalten; dies wäre jedoch deutlich weniger als bei Pollucit. Ein mineralogisches Programm ist im Gange, um das Cs-Verhalten dort, wo Lepidolith verzeichnet wurde, genauer zu bestätigen.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Cäsium-Analyseergebnisse der Bohrlöcher im Bereich des Pegmatits CV5.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Cs2O (%) Li2O (%) Ta2O5 (ppm) Anmerkungen CV22-030 182,0 184,0 2,0 1,03 1,61 114 CV22-036 236,3 237,1 0,8 1,92 1,35 61 CV22-042 208,4 209,4 1,0 1,58 0,37 42 255,5 257,5 2,0 1,69 4,66 154 Etwas Lepidolith (~5 %) CV22-059 90,0 91,0 1,0 3,86 0,24 60 CV22-064 161,5 162,5 1,0 1,30 2,61 123 193,5 194,5 1,0 1,17 3,41 186 CV22-065 35,0 36,0 1,0 2,27 0,19 79 CV22-068 22,0 23,0 1,0 1,56 0,39 217 CV22-070 169,0 170,0 1,0 1,18 2,50 44 176,3 177,3 1,0 1,10 0,30 190 181,3 182,3 1,0 1,00 3,16 120 CV22-072 165,0 166,0 1,0 1,13 1,73 549 CV22-075 130,0 131,0 1,0 3,11 1,00 96 CV22-083 268,0 270,0 2,0 1,06 4,87 205 CV23-107 310,0 312,0 2,0 1,01 5,54 564 325,0 326,1 1,1 1,11 2,95 190 CV23-117 190,0 200,3 10,4 1,30 1,77 240 einschl. 192,0 196,0 4,0 2,02 2,06 341 CV23-121 267,0 267,8 0,8 4,32 4,62 70 273,2 274,8 1,6 1,05 4,08 160 CV23-132 192,0 193,0 1,0 5,59 2,90 51 195,7 196,7 1,0 1,00 3,55 149 248,5 249,3 0,8 1,02 4,68 514 CV23-160A 89,8 90,7 0,9 1,01 4,48 84 198,1 199,2 1,0 2,04 1,93 109 CV23-165 430,4 431,2 0,8 1,04 1,22 292 CV23-172 330,9 332,9 2,0 2,24 1,69 300 einschl. 330,9 331,6 0,7 5,31 0,59 136 CV23-176 167,0 168,2 1,1 1,24 5,17 138 CV23-177 241,5 242,5 1,0 1,67 1,78 326 CV23-181 225,0 226,0 1,0 1,22 3,25 819 264,5 266,5 2,0 0,90 4,80 278 einschl. 265,5 266,5 1,0 1,21 5,39 286 278,5 279,3 0,8 1,23 3,09 900 297,5 298,5 1,0 3,46 0,25 247 CV23-182 158,4 159,4 1,0 1,71 0,40 173 CV23-184 207,8 209,9 2,1 2,23 2,73 170 einschl. 207,8 208,8 1,0 3,93 3,05 173 212,0 213,0 1,0 2,96 2,52 145 216,0 217,0 1,1 0,98 1,81 62 CV23-185 100,8 101,8 1,0 1,02 3,09 193 CV23-190 105,0 106,0 1,0 1,46 2,09 433 CV23-201 265,3 268,2 2,9 4,11 0,89 333 Etwas Lepidolith (~5 %) CV23-205 88,1 88,9 0,8 4,10 1,97 25 CV23-208 199,0 201,0 2,1 3,88 3,69 193 208,7 209,9 1,3 1,36 4,39 80 213,2 215,3 2,1 1,18 2,28 110 CV23-211 244,8 246,8 2,0 0,76 3,93 188 einschl. 244,8 245,8 1,0 1,01 3,41 241 CV23-219 109,5 111,5 2,0 5,24 3,50 187 194,6 195,6 1,0 1,57 2,11 73 CV23-223 285,0 287,1 2,1 1,17 4,12 231 CV23-241 166,2 169,2 2,9 0,88 2,89 426 Möglicherweise etwas Lepidolith 186,2 187,1 0,9 2,36 3,21 263 CV23-272A 115,5 117,2 1,7 3,96 3,30 1097 348,8 349,8 1,0 1,12 0,77 138 CV23-285 360,2 361,5 1,3 1,03 4,24 107 CV23-298 88,6 90,8 2,2 1,43 2,97 121 CV23-331 77,9 79,9 2,0 1,08 2,57 150 CV23-364 264,1 265,0 0,9 3,32 0,67 390 268,1 269,3 1,3 1,91 3,12 492 CV24-373 119,6 124,2 4,6 0,90 0,75 460 einschl. 121,4 124,2 2,8 1,22 0,59 668 CV24-374 243,6 245,2 1,6 1,10 1,29 532 259,5 261,0 1,5 0,97 3,49 70 CV24-386 496,0 497,4 1,4 1,07 2,12 60 CV24-401A 326,5 327,8 1,3 1,04 4,16 111 CV24-404 276,5 284,0 7,5 1,29 3,85 200 einschl. 277,5 279,0 1,5 3,90 3,93 143 CV24-414 333,5 339,3 5,9 1,26 2,40 590 einschl. 336,5 338,0 1,5 3,29 1,35 346 CV24-424 154,5 156,1 1,6 1,16 1,77 446 Etwas Lepidolith (~5-10 %) CV24-441 167,7 169,2 1,6 1,78 2,78 85 CV24-479 231,2 232,1 0,9 1,37 2,87 753 Etwas Lepidolith (~5 %) CV24-502 271,3 272,6 1,3 1,02 2,59 283 CV24-503 402,7 406,4 3,6 1,89 0,64 141 CV24-517 297,6 298,9 1,3 1,40 0,12 222 301,3 302,8 1,5 2,42 0,28 58 CV24-586 133,4 135,4 2,0 0,89 4,25 120 CV24-607 198,8 200,0 1,2 1,72 0,40 131 CV24-613 182,4 183,7 1,3 1,29 0,33 337 CV24-616 276,6 281,0 4,4 1,18 1,80 181 CV24-627 166,1 166,9 0,8 13,04 1,79 205 CV24-636 373,5 375,1 1,6 1,61 0,78 164 CV24-639 92,7 94,0 1,3 1,39 0,90 871 CV24-651 59,5 68,5 9,0 1,20 2,02 194 einschl. 61,0 62,5 1,5 5,03 2,22 219 82,5 84,0 1,5 0,99 2,28 137 91,1 94,2 3,1 0,85 2,64 117 CV24-695 234,4 237,0 2,6 1,59 0,89 183 CV24-714 332,5 334,0 1,5 1,70 3,31 90 CV24-739 94,0 95,5 1,5 1,37 1,84 52 CV24-742 429,2 434,7 5,6 0,73 5,86 229 einschl. 430,7 432,4 1,7 1,27 5,67 453 (1) Alle Abschnitte stellen Kernlängen dar; es werden alle Pegmatitabschnitte von >1 m und >1 % Cs2O angegeben. (2) Lepidolith kann zusammen mit Pollucit vorkommen, wenn auch typischerweise in geringen Mengen, und kann durch Elementsubstitution etwas Cäsium in seiner Struktur enthalten; dies wäre jedoch deutlich weniger als bei Pollucit. Ein mineralogisches Programm ist im Gange, um das Cs-Verhalten dort, wo Lepidolith verzeichnet wurde, genauer zu bestätigen.

Mineralogie und geologisches Modell

Pollucit, das wichtigste und bevorzugte Erzmineral für Cäsium, wurde durch mineralogische XRD-Analyse in Shaakichiuwaanaan identifiziert und wird basierend auf dem Cäsiumgehalt und den Aufzeichnungen als primäre Quelle der Cäsiumanreicherung in der Liegenschaft interpretiert. Die hochgradigen Cäsiumabschnitte deuten auf semi-massiven bis massiven Pollucit hin, besonders in der Zone Rigel, wo mehrere Abschnitte von 10 % bis 20+ % Cs2O vorhanden sind. Ein mineralogisches Programm mit Fokus auf den Cäsiumzonen Vega und Rigel zur Bestätigung des Vorhandenseins und der Menge an Pollucit und, in geringerem Umfang Lepidolith, findet derzeit statt.

Nach Erhalt der Ergebnisse der Analyse der Grenzwertüberschreitung für Cäsium, nimmt das Unternehmen die geologische Modellierung der Cäsiumzonen Vega und Rigel, beide innerhalb der weiteren geologischen Pegmatit-Modellierung, vor. Außerdem wird Cäsium der Blockmodellierung hinzugefügt, um das Potenzial jeder Zone besser zu beurteilen.

Genauso wie die Tantal-Ressource des Unternehmens ein potenzielles wertvolles Nebenprodukt sein könnte, stellt die Identifizierung bedeutender Cäsium-Mineralisierung in CV13 eine Chance dar, das Potenzial der Vermarktung von Cäsium als Nebenprodukt genauer zu bewerten. Dies könnte die auf Lithium konzentrierte Entwicklungsstrategie des Unternehmens und die Reihe kritischer Minerale, die in Shaakichiuwaanaan produziert werden könnten, ergänzen. Während die Machbarkeitsstudie für CV5 für den Lithiumbetrieb fortschreitet, wird das Unternehmen das Potenzial für eine Cäsium-Ressource in Shaakichiuwaanaan und die Bedeutung für künftige Exploration und Entwicklung prüfen.

Über Cäsium – ein extrem seltenes kritisches Metall

Cäsium (Cs) ist ein Spezialmetall und wird von Kanada, der kanadischen Provinz Quebec, Japan und den USA als kritisches und strategisches Mineral eingestuft. Die primäre Verwendung von Cäsium, das fast ausschließlich (in seiner ursprünglichen Form) aus dem Mineral Pollucit gewonnen wird, erfolgt in Form von Cäsiumformiatsole. Aufgrund seiner hohen Dichte, geringen Toxizität, biologischen Abbaubarkeit und Förderbarkeit wird Cäsium zur Unterstützung des Abschlusses von Öl- und Gasbohrlöchern bei hohem Druck und hohen Temperaturen verwendet.

Cäsium kommt auch bei Atomuhren, GPS, Flugzeugsteuerung und Telekommunikation zum Einsatz. Seine Verbindungen finden vielfältige Anwendung: Cäsiumcarbonat in Brennstoffzellen, Cäsiumchlorid in der Chemie und Nuklearmedizin, Cäsiumhydroxid in Batterien, Cäsiumiodid in Röntgengeräten, Cäsiumnitrat in der Pyrotechnik und in Szintillationszählern sowie Cäsiumsulfate in der Wasseraufbereitung und in wissenschaftlichen Instrumenten. Die Preise für Cäsium variieren je nach Form und Reinheit des Endprodukts. In seiner veredelten Form ist Cäsiummetall (Cs >99,5 %) jedoch ein hochwertiger Rohstoff, ähnlich wie Gold, und wird derzeit zu einem Preis von ungefähr 2.550 USD pro Unze (ohne MwSt., Quelle – Shanghai Metal Markets) gehandelt.

Cäsium-Vorkommen (Pollucit) sind weltweit extrem selten und sind der brüchigste Bestandteil von LCT-Pegmatitsystemen, die weltweit praktisch die einzige Primärquelle für Lithium darstellen. Wirtschaftlich tragbare Cäsium-Vorkommen treten typischerweise im Umfang von <10 kt bis 350.000 kt und mit einer durch Bohrabschnitte bestätigten Mächtigkeit von normalerweise weniger als 3 bis 10 m (Kernlänge) auf. Im Vergleich hierzu umfassen Lithium-Pegmatit-Vorkommen typischerweise Millionen von Tonnen (<10 Mt und selten über 100 Mt) und weisen wesentlich mächtigere Bohrabschnitte auf.

Beispiele für die wenigen zurzeit oder vormals produzierenden Minen sind Tanco (Kanada), Bikita (Simbabwe) und Sinclair (Australien). Die erste kommerzielle Cäsiummine Australiens, Sinclair, förderte das letzte Cäsium im Jahr 2019.

