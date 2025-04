Hyundai Mobis sucht in Detroit nach offenen Innovationsmöglichkeiten für Mobilität

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Hyundai Mobis veranstaltete den Mobis Mobility Day in Detroit ... und stellte

die Zukunftsvision und den Investitionsstatus des Unternehmens unter dem Motto

"Mobis in Global" vor.

- Erkundet lokale Zusammenarbeit und Geschäftsmöglichkeiten in Detroit,

Hauptsitz der drei großen Automobilhersteller und aufstrebendes Zentrum für

Start-ups im Bereich Mobilität

- Verstärkt Bemühungen zur Entdeckung herausragender Start-ups und strategischer

Investitionen ... bekräftigt Unterstützung für Business Proofs of Concept

unter der Leitung von MVSV, der in den USA ansässigen Investment-Tochter des

Unternehmens.



Hyundai Mobis (KRX 012330) hielt eine Investitionspräsentation für Start-ups in

Nordamerika ab, um eine Allianz für zukünftige Mobilitätstechnologie zu sichern.

Das Unternehmen veranstaltete am 10. April den 4. jährlichen Mobis Mobility Day

in Detroit, der Heimat der Automobilindustrie. Die Veranstaltung fand

ursprünglich jedes Jahr im Silicon Valley statt. Der Mobis Mobility Day ist eine

Veranstaltung, auf der Hyundai Mobis die Zukunftsvision des Unternehmens und

seinen Investitionsstatus globalen Start-ups, Akademikern und Investoren

gegenüber vorstellt.





Auf der Grundlage seiner Infrastruktur für die Automobilherstellung entwickelt

sich Detroit zu einer Drehscheibe für zahlreiche Start-ups im Bereich Mobilität,

die über KI und Software sowie über Kompetenzen in der Produktion und

Qualitätskontrolle verfügen.



Diese regionalen Besonderheiten führten bei der Veranstaltung zu zahlreichen

Präsentationen vielversprechender lokaler Start-ups, zu denen Hyundai Mobis

eingeladen hatte. Es wird berichtet, dass ausführliche Gespräche über

Mobilitätstrends, insbesondere in den Bereichen Robotik und Cleantech, geführt

wurden.



Hyundai Mobis hat in diesem Jahr den Veranstaltungsort vom Silicon Valley nach

Detroit verlegt, da sich die jüngsten weltweiten Aufträge auf nordamerikanische

Kunden konzentriert haben. Das Unternehmen hat außerdem in Betracht gezogen,

dass es durch die Ausweitung von Investitionen und die Zusammenarbeit mit

vielversprechenden lokalen Start-ups und die gemeinsame Entwicklung überlegener

Technologien mit ihnen in der Lage sein würde, seine Produkte in Zukunft

leichter an den Kunden zu bringen.



Während der Veranstaltung stellte Hyundai Mobis seine neuesten Innovationen in

den Bereichen Software-defined Vehicle (SDV), Elektrifizierung und

Automobilelektronik unter dem Motto "Mobis in Global" vor und präsentierte die

Zukunftsvision des Unternehmens, seine Leistungen im Bereich der offenen

Innovation und seine Investitionsstrategien. Die Veranstaltung war Berichten

zufolge ein großer Erfolg und lockte mehr als 200 lokale Kunden und Vertreter

von Start-ups an. Die von Mitarbeitern des Mobis Technical Center of America

gehaltenen Präsentationen sorgten für eine interessante und informative

Erfahrung.



"Es wird immer wichtiger, herausragende globale Start-ups zu entdecken und

strategische Investitionen zu tätigen, um innovative Technologien zu sichern,

die den Paradigmenwechsel in der Mobilität anführen werden", sagte Mitchell Yun,

Investment Manager bei Mobis Ventures Silicon Valley (MVSV), dem Organisator der

Veranstaltung. "In diesem Jahr werden wir unsere Unterstützung für Business

Proofs of Concept (PoCs) ausbauen, einschließlich der Überprüfung von

Technologie und wirtschaftlicher Machbarkeit, und unsere Zusammenarbeit

verstärken, um dem Markt zuvorzukommen."



Hyundai Mobis gründete 2018 Mobis Ventures Silicon Valley, seine offene

Innovationsbasis im Silicon Valley, und hat im vergangenen Jahr insgesamt mehr

als 200 Milliarden Won in Start-ups investiert. Im vergangenen Jahr tätigte das

Unternehmen eine neue Investition in Höhe von 15 Millionen US-Dollar in das

US-Halbleiterunternehmen Elevation Microsystems. 2020 investierte es in das

britische Unternehmen Envisics, mit dem es derzeit an einer auf Augmented

Reality basierenden Head-up-Display-Technologie (AR-HUD) arbeitet. Darüber

hinaus kooperiert das Unternehmen weiterhin mit vielversprechenden Unternehmen

in den Kerntechnologiebereichen der zukünftigen Mobilität, darunter Zendar, ein

Entwickler von Hochleistungs-Bildradaren für das autonome Fahren, LightIC, ein

KI-basiertes Lidar-Halbleiterunternehmen, und Sonatus, ein

Software-Plattformunternehmen.



