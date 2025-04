"Industrieikone" Deutz: US-Zölle gekontert – Kurs bleibt auf Umsatzverdopplung!

Deutz, bekannt für seine Motoren in Landwirtschafts- und Baufahrzeugen, sieht sich neuen US-Importzöllen gegenüber, die vollständig an amerikanische Kunden weitergegeben werden. Vorstandsvorsitzender Sebastian Schulte erklärte, dass dies kurzfristig keine negativen Auswirkungen auf das Geschäft habe, da die Konkurrenz ähnlich betroffen sei. Deutz ist strategisch positioniert, indem es sich auf den Off-Highway-Markt spezialisiert hat und seine Motoren vorwiegend an Hersteller von Bau- und Landmaschinen liefert, mit einer jährlichen Produktionszahl von etwa 160.000 Einheiten.

Schulte betonte die langfristige Bedeutung des Verbrennungsmotors, insbesondere für schwere Maschinen, und äußerte sich optimistisch über die Zukunft: "Wir haben den ersten Motor gebaut und wir werden auch den letzten bauen." Gleichzeitig richtet Deutz den Blick nach vorn durch die Übernahme des niederländischen Start-ups UMS, das auf die Umrüstung von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren spezialisiert ist, was den Übergang zu umweltfreundlicheren Technologien unterstützt.