Trump und die historische Rally: Sowas passiert nur in Bärenmärkten!

Das war eine historische Rally, ausgelöst durch einen Post von Donald Trump: der Nasdaq 100 stieg 12% - so etwas kommt sehr selten vor. Wann kommt so etwas vor? Die Antwort ist: bisher nur in Bärenmärkten. Denn immer wieder kommt es nach starken Einbrüchen der Aktienmärkte dann zu Hoffnungs-Rallys - ohne dass das grundlegende Problem verschwunden wäre. So etwa in der Finanzkrise und beim Platzen der Dotcom-Blase - auch damals gab es bekanntlich impulsive Bärenmarkt-Rallys. Was hat sich jetzt aktuell geändert? Nicht viel: der durschschnittliche Importzoll der USA fällt nur von 27% auf 24% (eben weil Trump die Zölle für China noch einmal erhöht hat)! Mit anderen Worten: es ändert sich nicht allzu viel, der Handelskrieg ist weiter im Eskalations-Modus. Faktisch haben mit China und den USA die beiden wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt ein Handelsembargo gegeneinander verhängt - und das wird nicht ohne Folgen bleiben! Trump hat taktisch agiert, weil er auf den Anleihen-Crash reagieren musste. Aber strategisch bleibt sein Ziel unverändert - und dafür braucht er hohe Zölle!

Hinweise aus Video:

