Anpassungsfähigkeit als Schlüssel zum Erfolg / Neuer Global Workforce Trendreport / Robuste Karrieren: Fähigkeiten statt fester Karrierewege angesichts langer Lebensarbeitszeiten (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Arbeitswelt verändert sich schneller als je zuvor.Unternehmen und Arbeitnehmende stehen vor der Herausforderung, sichkontinuierlich anzupassen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Der neueGlobal Workforce Trendreport 2025 der ManpowerGroup mit dem Titel "AcceleratingAdaptability" zeigt, welche Entwicklungen die Zukunft der Arbeit prägen und wieUnternehmen darauf reagieren können. Der Report identifiziert vier zentraleThemenbereiche, die die Arbeitswelt 2025 bestimmen:- Erweiterte Personallandschaft: Die Vielfalt der Arbeitskräfte nimmt zu -sowohl in Bezug auf die vertretenen Generationen, Geschlechter und Herkünfte.Strategisch denkende Unternehmen erkennen das Potenzial und machen sich diesenVorteil zunutze, um ihre Arbeitgebermarke zu schärfen und bislangunerschlossene Talentpools zu erreichen.- Neue Arbeitsweisen: Die Arbeitswelt ist flexibler geworden, bringt aber neueHerausforderungen mit sich. Produktivitätsdruck, hybride Arbeitsmodelle undeine veränderte Erwartungshaltung an Führung und Zusammenarbeit spielen einezentrale Rolle.- Digitale Transformation: KI und Automatisierung verändern den Arbeitsmarkt,doch viele Unternehmen stehen vor Herausforderungen bei der Implementierung.Gleichzeitig müssen Arbeitnehmende ihre digitalen Kompetenzen kontinuierlichweiterentwickeln.- Beschleunigte globale Veränderung: Wirtschaftliche Unsicherheiten,geopolitische Krisen und Nachhaltigkeitsanforderungen erfordern vonUnternehmen ein Höchstmaß an Flexibilität. Gleichzeitig bleibt derFachkräftemangel eine der größten Herausforderungen."Die Trends in unserem Report zeigen, wie rasant sich die Arbeitswelt verändert.Unternehmen müssen jetzt aktiv werden, um die Erwartungen einer diverserenBelegschaft zu erfüllen, auf die Herausforderungen der digitalen Transformationzu reagieren und trotz globaler Unsicherheiten wettbewerbsfähig zu bleiben. Siebrauchen flexible Strategien für Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung,um in diesem dynamischen Umfeld nicht nur Schritt zu halten, sondern sich alsattraktive Arbeitgeber zu positionieren und langfristig erfolgreich zu sein",sagt Sven Brumund, Head of Experis bei der ManpowerGroup Deutschland .Robuste Karrieren: Fähigkeiten statt fester Karrierewege angesichts langerLebensarbeitszeitenEine der wichtigsten Entwicklungen ist laut Report der Wandel von starrenKarrierewegen hin zu flexiblen Laufbahnen, die auf sogenannten "transferableskills" basieren. Statt lebenslanger Spezialisierung zählen heute übertragbareFähigkeiten, die in unterschiedlichen Bereichen genutzt werden können. Es geht