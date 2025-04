TSMC meldet Umsatzexplosion im Q1 – Wird der Höhenflug bald gestoppt?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, der weltweit führende Auftragsfertiger von Halbleitern, hat im ersten Quartal 2025 einen sprunghaften Anstieg des Umsatzes verzeichnet und damit die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der Konzern meldete am Donnerstag Erlöse in Höhe von 839,25 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 25,6 Milliarden US-Dollar), was einem Wachstum von 41,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Es ist das schnellste Umsatzwachstum seit 2022. Allein im März stieg der Umsatz von TSMC im Jahresvergleich um 46,5 Prozent auf rund 285,96 Milliarden Taiwan-Dollar.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR!

KI-Hype und Zollangst befeuern Absatz

Die Umsatzsteigerung wurde insbesondere durch die hohe Nachfrage nach KI-Servern und Smartphones angetrieben. Diese Sektoren profitieren von einer zunehmenden Nachfrage im Vorfeld möglicher US-Zölle auf chinesische Elektronikprodukte, was die Unternehmen dazu veranlasste, Bestände in US-Warenhäusern aufzubauen, um sich gegen potenzielle Handelsstörungen abzusichern.

Die derzeit veröffentlichten Zahlen sind vorläufige Ergebnisse, die aus den konsolidierten Monatszahlen des Unternehmens abgeleitet wurden. Diese Zahlen geben jedoch bereits einen ersten Einblick in die starke Geschäftsentwicklung von TSMC. Die vollständigen Q1-Ergebnisse werden am 17. April veröffentlicht. Bloomberg Intelligence warnt vor einer möglichen Senkung der Jahresumsatzziele, da die globale Chipnachfrage unter der Unsicherheit durch die neuen US-Zölle leiden könnte.

Politik und Expansion: Trump und TSMC

Trotz dieser Bedenken gab es einen bemerkenswerten Schritt in der US-Strategie von TSMC. Anfang März kündigten CEO C.C. Wei und US-Präsident Donald Trump eine Erweiterung der Chipfertigungskapazitäten in den USA an, die mit Investitionen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar verbunden ist.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 143,2EUR auf Tradegate (10. April 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.