JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen im ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3500 Franken belassen. Der Umsatz liege um ein Prozent über seiner Annahme und um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auf vergleichbarer Basis habe der Hersteller von Duft- und Aromastoffen beim Umsatzwachstum besser abgeschnitten als erwartet, gestützt vom Duftstoffgeschäft./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 01:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 01:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 3.938EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.