Mit der EUROPA-Fahrzeugversicherung sicher in den Frühling

Köln (ots) - Preis, Leistung und Service der EUROPA-Fahrzeugversicherung

stimmen. Das bestätigen top Platzierungen beim Deutschen Versicherungs-Award

2025. Vermittler haben somit weitere gute Argumente, ihren Kunden jetzt den

Wechsel zur EUROPA zur empfehlen. Ein weiteres Plus neben dem ausgezeichneten

Preis-Leistungs-Verhältnis: Der Kölner Versicherer verbessert regelmäßig seine

Kfz-Tarife.



Top Platzierungen in der Kategorie Fahrzeugversicherung





Gleich drei Top-Drei-Platzierungen hat sich die EUROPA Versicherung bei derVerleihung des diesjährigen Deutschen Versicherungs-Awards gesichert. In derKategorie Fahrzeugversicherung erhielt der Kölner Versicherer Auszeichnungen inden Sparten Kfz-Versicherung, Kfz-Versicherung Elektro sowie Motorrad.Initiatoren der Auszeichnung sind die Ratingagentur Franke und Bornberg, derNachrichtensender Ntv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ).Starkes Argument für Vermittler"Gerade, weil der Versicherungs-Award eine unabhängige Auszeichnung ist,bedeutet er uns sehr viel", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand bei der EUROPA."Und unseren Kunden bestätigt er, dass sie eine gute Wahl getroffen haben: Siekönnen sich auf Preis, Leistung und Service der EUROPA verlassen." Zudemerhielten Vermittler dadurch ein weiteres starkes Argument an die Hand, Kundenden Wechsel zur EUROPA zu empfehlen, so Thomas Niemöller.Schritt halten mit technischen EntwicklungenAuch das kommt den Kunden zugute: Die EUROPA ruht sich auf ihren Lorbeeren nichtaus. Regelmäßig überarbeitet sie ihre Kfz-Tarife, um mit technischenEntwicklungen Schritt zu halten. So sind mittlerweile Leistungsgrenzen in derTeil- und Vollkasko komplett entfallen. Das betrifft zum Beispiel den Austauschvon Schlössern, die Umkodierung nach Schlüsseldiebstahl, Zulassungs- undÜberführungskosten sowie den Ersatz von Vignetten oder Plaketten. Und dieKfz-Schutzbriefe enthalten höhere Leistungen für Übernachtungen und Mietwagenals in der Vergangenheit. Auch Besitzer von Elektro-Krafträdern profitieren: Derleistungsstarke Tarif enthält - wie der für Pkw - zum Beispiel dieAllgefahrendeckung für den Akku sowie die Mitversicherung der Ladeinfrastruktur,also Wallboxen, Ladekabel und mobile Ladegeräte. Zudem erfolgt bei einemschadenbedingten Akku-Austausch in den ersten zwei Betriebsjahren kein Abzug"neu für alt".Mit wenigen Klicks zur eVB-NummerVermittler profitieren auch weiterhin von schlanken Prozessen bei der EUROPA.Die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) für ihre Kunden können sie zumBeispiel mit nur wenigen Klicks im Vertriebspartner-Portal beantragen. Der Kundeerhält die Bestätigung umgehend per E-Mail. Für qualifizierte Hilfe stehenpersönliche Ansprechpartner der EUROPA den Vermittlern jederzeit zur Verfügung.Mehr zur EUROPA Kfz-Versicherung gibt es unterhttp://www.europa.de/versicherungen/kfz-versicherung . Freie Vermittler erhaltenfür sie speziell aufbereitete Informationen beim Makler Service-Team unter 02215737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unterhttp://www.europa-vertriebspartner.de/versicherungen/kfz-versicherungen .Über die EUROPA VersicherungenDie EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund.Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beidenUnternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Die EUROPA betreut insgesamt 1,545 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen.Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette,umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Testsund Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihreProdukte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hoheQualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent istdie EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigstenVerwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträgefließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit inder Verwaltung hin.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.europa.de .Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseContinentale VersicherungsverbundPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208mailto:presse@europa.dehttp://www.europa.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/137981/6010101OTS: EUROPA Versicherungen