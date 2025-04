Schwieriges Umfeld

Die bisherigen Kursmuster täuschen über die weiterhin missliche Lage bei Apple hinweg, für das Wertpapier wird aktuell eine Handelsspanne zwischen 165,67 und rund 220,00 US-Dollar auf der Oberseite favorisiert, innerhalb derer sich die Aktie zunächst aufhalten dürfte. Die Absturzrisiken sind aber weiterhin präsent und könnten unterhalb von 165,00 US-Dollar zu Verlusten auf 125,00 US-Dollar und damit eine zentrale Unterstützung aus 2021 bis 2023 führen. Auf der Oberseite erhält Apple die Chance auf einen Gipfelsturm dagegen erst wieder bei einem Anstieg in die Handelsspanne seit Sommer letzten Jahres sowie das Niveau von rund 220,00 US-Dollar. Woher derart positive Impulse kommen sollen, bleibt unter dem aktuellen Wirrwarr jedoch fraglich.

Fazit:

Aktuell ergeben sich in dem Apple-Papier Anstiegschancen an 209,41 und 220,00 US-Dollar, sobald der Wert mindestens auf Tagesbasis über 200,00 US-Dollar zulegt. Hierfür könnte der kurzzeitige Aufbau einer Long-Position beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ1EA1 ganz sinnvoll sein. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 80 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 3,22 und 4,19 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der anhaltend hohen Volatilität vorläufig den Bereich von 193,25 US-Dollar gemessen am Basiswert aber nicht überschreiten. Im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 1,74 Euro gleich. Sich verändernde Rahmenbedingungen könnten Anleger aber rasch wieder aus dem Markt spülen, womit stets gerechnet werden muss.