Neuer Schwung für Elektromobilität in Deutschland (FOTO)

Düsseldorf (ots) - ALD Automotive | LeasePlan in Deutschland hat den jährlichen

Car Cost Index 2025 veröffentlicht, nach einer kurzen Unterbrechung erstmalig

unter dem neuen globalen Markennamen Ayvens.



Der Index beleuchtet die Gesamtbetriebskosten (TCO) vom Kleinwagen bis zum

Oberklasse-Auto in insgesamt 28 europäischen Ländern. Dazu zählen Wertverlust

(Abschreibung), Zinsen, Instandhaltung, Treibstoff/Strom, Steuern und

Versicherung.





Mit Blick auf die Regulierung der CO2-Flottenemissionen (Corporate Average Fuel

Economy Standards) Anfang des Jahres, die Diskussionen um ein allgemeines

Verbrenner-Aus und den Wegfall von Vergünstigungen in einigen Märkten, die

batterieelektrische Fahrzeuge gegenüber Verbrennern begünstigt haben, zeigt die

diesjährige Studie, wie komplex die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit von

E-Autos über die Segmente und Länder hinweg ist.



Die wichtigsten Erkenntnisse im Car Cost Index 2025



- Die durchschnittlichen monatlichen Kosten für das Autofahren über alle

Antriebsarten hinweg variieren in Europa sehr stark - von 815 Euro in

Griechenland bis zu 1252 Euro in der Schweiz. Deutschland liegt mit 967 Euro

in der Mitte.

- Ebenso sieht es bei den TCO für ein E-Auto aus. In Griechenland ist auch das

Fahren eines E-Autos mit 792 Euro am günstigsten und in der Schweiz mit 1152

Euro am teuersten. In Deutschland belaufen sich die monatlichen Kosten auf

1004 Euro.

- In puncto TCO sind Elektrofahrzeuge in immer mehr europäischen Ländern

wettbewerbsfähiger als Verbrenner.

- Während E-Autos der Kleinwagenklasse in vielen Ländern günstiger sind als ein

Verbrenner, macht Deutschland die Ausnahme. Hier liegen die TCO bei 850 Euro

für ein E-Auto im Vergleich zu 726 Euro für einen Verbrenner.

- Ähnlich sieht es in der Kompakt- und der Mittelklasse aus. Auch hier liegen in

Deutschland die Kosten für einen Elektroantrieb mit etwa 120 bis 130 Euro über

den konventionellen Antrieben.

- Nur in der oberen Mittelklasse können E-Autos in allen europäischen Ländern

mithalten. In Deutschland liegt das E-Auto mit 1111 Euro etwa 50 Euro unter

Benziner oder Diesel.



Geschäftsführer Martin Kössler: "Die Elektrifizierung ist ein komplexes Thema

und eine echte Herausforderung. Gewerbliche Flotten tragen wesentlich zum

Wachstum des deutschen Pkw-Marktes bei. Alle Beteiligten benötigen wieder

Planungssicherheit durch ein klares Bekenntnis zu emissionsfreiem Autofahren und

zu alternativen Antrieben. Es braucht attraktive Anreize und neuen Schwung, um

den Weg weiter fortzusetzen. Dazu zählen Vergünstigungen für gewerbliche, aber

auch für privat betriebene E-Autos, erschwingliche und reichweitenstarke Modelle

und Investitionen in eine flächendeckende Ladeinfrastruktur."



Die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen in der Ayvens Gruppe erreichte im

Geschäftsjahr 2024 insgesamt 40 Prozent der Neuzulassungen aller

Personenkraftwagen in EU+ (Europäische Union, Vereinigtes Königreich, Norwegen,

Schweiz). Das entspricht einem Anstieg von 6 Prozentpunkten gegenüber 2023.



-ENDE-



Anmerkungen für die Redaktion:



1. Der komplette ALD Automotive | LeasePlan Car Cost Index 2025 kann hier (https

://www.leaseplan.com/-/media/leaseplan-digital/de/public-pages/press-releases

/ayvens-car-cost-index-2025_download.pdf) heruntergeladen werden.

2. Die folgenden 28 Länder wurden im Car Cost Index beleuchtet: Belgien,

Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, die

Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die

Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und das Vereinigte

Königreich.

3. Im Index 2025 werden alle Kosten über die ersten vier Betriebsjahre der

Fahrzeuge gemittelt und gehen von 30.000 km Fahrleistung pro Jahr aus. Im

Rahmen des Index wird der Begriff "wettbewerbsfähige Kosten" wie folgt

definiert: Elektrofahrzeuge, die nicht mehr als 5 Prozent teurer sind als

ihre Pendants mit Verbrennungsmotor.

4. Die Berechnungen verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, Ersatzwagen,

Tank-/Energiekarte und Heimladegerät. Die Kraftstoff- und Energiekosten

werden auf der Grundlage von WLTP-Schätzungen berechnet. Die Ladekosten für

vollelektrische Fahrzeuge basieren auf 70 % Aufladung zu Hause, 20 %

Aufladung im Büro und 10 % öffentliche Aufladung.

5. Definition der Fahrzeugklassen: (https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugklasse

#Unterschiedliche_Klassifikationssysteme) B - Kleinwagen, C - Kompaktklasse,

D - Mittelklasse, E - Oberklasse



