JEFFERIES stuft NATIONAL GRID auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach einem Zwischenbericht des Netzbetreibers auf "Buy" mit einem Kursziel von 1140 Pence belassen. In diesem habe das Unternehmen den zuvor veröffentlichten Ausblick auf 2024/2025 bestätigt, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In puncto etwaiger Folgen von Importzöllen sehe sich National Grid auf der sicheren Seite./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 02:35 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 02:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,13 % und einem Kurs von 11,60EUR auf Tradegate (10. April 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.