BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 11,50 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. In Phasen konjunkturellen Abschwungs hielten sich Verbraucher mit Ausgaben zurück und Geschäftsreisen würden reduziert, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürften die Beschaffungskosten für Flugzeuge steigen. Hilfreich seien hingegen sinkende Treibstoffkosten. Bei Air France-KLM komme eine hohe Verschuldungsquote belastend hinzu./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 05:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 05:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 7,844EUR auf Tradegate (10. April 2025, 10:51 Uhr) gehandelt.