DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für 1&1 von 19,50 auf 17,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsolidierungsaussichten in der Telekombranche könnten nun jetzt besser sein, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe sich die neue Führung von Telefonica zum einen lautstark zu Fusionen und Übernahmen geäußert. Zum anderen habe 1&1 mit dem Netzausbau gekämpft, sodass eine Bereinigung der Marktstruktur vor der Frequenzvermietung sinnvoll sein könnte. Die politische Unterstützung für stärkere europäische Betreiber und Infrastrukturen könnte in diesem Kontext größer werden./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 08:05 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,32 % und einem Kurs von 14,18EUR auf Tradegate (10. April 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Keval Khiroya

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17,50

Kursziel alt: 19,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m