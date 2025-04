ProSiebenSat.1 schwächeln - JPMorgan zweifelt an MFE-Offerte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein verhaltener Analystenkommentar der US-Bank JPMorgan hat die Aktien von ProSiebenSat.1 am Donnerstag belastet. Mit einem moderaten Kursrückgang zählte der Medienkonzern zu den wenigen Verlierern im stark erholten deutschen Aktienmarkt. Die Papiere blieben aber in der Handelsspanne der vergangenen Tage.

Der Experte begründete seine Neubewertung mit dem Risiko, dass MediaForEurope (MFE) seine Übernahmeofferte zurückziehen könnte. Der zum Berlusconi-Imperium zählende ProSiebenSat.1 -Großaktionär MediaForEurope (MFE) hatte Anfang April die Höhe des Übernahmeangebots für den deutschen Medienkonzern bekanntgegeben. Der gesetzliche Mindestpreis liege laut Bafin bei 5,74 Euro, hieß es da. 4,47 Euro will MFE in bar entrichten, dazu kommen 0,4 neue A-Aktien.

Diese Offerte sei angesichts ihrer Höhe und des damaligen ProSiebenSat.1-Kurses unattraktiv gewesen, so Kerven. Nach dem jüngsten Kursrückgang erscheine das aber anders. Daher könnte MFR am Ende mehr Aktien übernehmen müssen, als vom Unternehmen wohl eigentlich erwartet. Sollte die Italiener über 50 Prozent kommen, müssten sie ProSiebenSat.1 voll konsolidieren und damit auch die Schulden des SDax-Unternehmens übernehmen.

Dieses Risiko könnte MFE zunächst zu hoch sein, glaubt der JPMorgan-Analyst. Die Italiener könnten nach einer Absage der aktuellen Übernahmeofferte wieder auf den Plan treten, wenn der für ein Angebot maßgebliche volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) der ProSieben-Aktien deutlich gesunken sei. Für die MFE-Papiere ging es am Donnerstag um gut 4,5 Prozent hoch./gl/mis/ngu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,60 % und einem Kurs von 5,60 auf Tradegate (10. April 2025, 11:11 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um +2,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,56 %. Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd.. ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -28,89 %/+60,00 % bedeutet.