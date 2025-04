VW-Papiere nur Mittelmaß nach Eckdaten - Sektor etwas besser

Der deutsche Leitindex stand derweil nach zunächst gut 8 Prozent Plus noch 5,7 Prozent höher als am Vortag. Auslöser für die Marktstärke ist die Zoll-Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump. Trump setzte mit Ausnahme von China die weltweiten Zölle zunächst für 90 Tage aus und signalisierte Verhandlungsbereitschaft.

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Vorzugsaktien von Volkswagen haben sich am Donnerstag im sehr stark erholten Marktumfeld nach Geschäftszahlen allenfalls mittelmäßig geschlagen. Im Dax gewannen sie kurzzeitig zwar fast 10 Prozent, gaben zuletzt aber mehr als die Hälfte ihrer Gewinne ab und notierten mit plus 4,1 Prozent nur noch bei 87,28 Euro.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 für Autohersteller und Zulieferer hatte mit einem Rutsch um über 13 Prozent besonders unter der vor einer Woche losgetretenen US-Zollflut gelitten und war auf das tiefste Niveau seit November 2020 abgetaucht. Er erholte sich jetzt um 5,5 Prozent und lag damit in der Stoxx-600-Übersicht im Mittelfeld. Auf Sieben-Tage-Sicht bleibt er noch 8 Prozent unter Wasser.

"Zurück zur Normalität" sei auch eher nicht der Fall, erklärte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Zwar seien die Zölle für die nächsten 90 Tage erst einmal ausgesetzt, dennoch würden Waren aus dem Ausland künftig 10 Prozent teurer. "Die Importzölle auf Autos, Aluminium und Stahl liegen unverändert bei 25 Prozent", betonte Henke.

Vor allem Autozulieferer wie Forvia und Valeo zeigten am Donnerstag relative Stärke mit Aufschlägen teils im zweistelligen Prozentbereich. Unter den Herstellern waren Stellantis mit einem Plus von mehr als 8 Prozent, aber auch BMW und Mercedes-Benz mit einem Zuwachs von jeweils um die 5 Prozent ebenfalls besser als Volkswagen.

JPMorgan-Analyst Jose Asumendi attestierte dem Wolfsburger Autokonzern nach den Eckdaten für das erste Quartal einen volatilen Jahresstart. Das operative Ergebnis von 2,8 Milliarden Euro stehe unter dem Eindruck von Sondereffekten in einer Größenordnung von 1,1 Milliarden Euro. Die Abweichung zur Markterwartung von 4 Milliarden Euro sei entsprechend hoch, so Asumendi. Alles in allem sei die Bestätigung der Jahresziele ein positives Signal. Asumendi blieb aber bei seiner "Neutral"-Einschätzung für die Papiere.

Experte Michael Punzet von der DZ Bank votiert unverändert mit "Halten". Er sieht durch die vorgelegten Quartalszahlen keine nennenswerten Auswirkungen auf den Anlagehintergrund von Volkswagen. Zölle, Transformation und strengere Regulatorik seien weiterhin Belastungsfaktoren./ajx/ag/mis/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,67 % und einem Kurs von 67,20 auf Tradegate (10. April 2025, 11:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,27 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,98 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +17,48 %/+61,25 % bedeutet.