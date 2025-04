Staatsanleihen: Bond-Beben nach Trump-Schwenk – was passiert da gerade?

Als Donald Trumps umfassende "reziproke" Zölle kurz nach Mitternacht am Mittwoch in Kraft traten, beobachtete der Präsident den Anleihemarkt.

Tage zuvor hatte der US-Präsident sich knallhart gegeben, dass er das Zollprogramm in vollem Umfang umsetzen wollle.

Innerhalb von nur 14 Stunden vollzog Trump einen der größten wirtschaftspolitischen Kurswechsel der modernen US-Präsidentschaftsgeschichte: Er setzte die Ausweitung der Zölle auf Dutzende Länder für drei Monate aus.

Die globalen Anleihemärkte reagierten heftig, da Investoren nach der überraschenden Zollpause rasant ihre Wetten auf Zinssenkungen zurücknahmen.

Die Rendite zweijähriger deutscher Bundesanleihen sprang um fast 20 Basispunkte nach oben, bevor sie wieder etwas nachgab, als Händler ihre Erwartungen an das Ausmaß der geldpolitischen Lockerung durch die Europäische Zentralbank deutlich reduzierten. Ähnliche Bewegungen waren bereits in Asien zu beobachten gewesen, wo die Renditen am kurzen Ende – von Australien bis Japan – deutlich zulegten. US-Staatsanleihen hingegen erholten sich, nachdem sie am Mittwoch stark gefallen waren.

"Das Einlenken kam früher, als wir erwartet hatten – vermutlich durch die Märkte erzwungen", sagt Mohit Kumar, Stratege bei Jefferies International. "Der Kurswechsel steht in scharfem Kontrast zu dem großen Pomp, mit dem Trump seine Zollpolitik vor einer Woche vorgestellt hatte."

Die 90-tägige Aussetzung der Zölle für die meisten Länder – mit der bemerkenswerten Ausnahme Chinas – löste eine fast zehnprozentige Rallye an den US-Aktienmärkten aus und führte zu einem Rückgang zweijähriger US-Staatsanleihen, was die Renditen um bis zu 30 Basispunkte nach oben trieb. Zugleich verschaffte die Kehrtwende den langfristigen Finanzierungskosten der USA etwas Luft, nachdem diese zwischenzeitlich über die Marke von 5 Prozent gestiegen waren.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um fünf Basispunkte auf rund 4,28 Prozent, nachdem sie am Mittwoch zeitweise um 22 Basispunkte gestiegen war. Zweijährige Papiere gaben etwa sieben Basispunkte auf 3,84 Prozent nach.

Die Bewegungen in Europa folgten auf eine volatile Handelssitzung in Asien. In Australien kletterten die Renditen dreijähriger Staatsanleihen am Donnerstag so stark wie seit September 2022 nicht mehr.

Händler stellen sich nun auf eine längere Phase zäher Verhandlungen ein, die die Märkte über Monate hinweg belasten könnten.

Am US-Anleihemarkt wird heftig spekuliert, wer hinter den Verkäufen steckt. Einige befürchten, dass riskante Hedgefonds-Geschäfte das Beben verursacht hat. Eine weitere Theorie besagt, dass Zentralbanken ihre Bestände an US-Staatsanleihen abbauen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

