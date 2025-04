Inkasso-Profi verrät, warum immer mehr Menschen Schulden haben - und wie man damit umgeht (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Lebensmittel, Miete, Energie - die Preise

explodieren. Immer mehr Menschen kommen mit ihrem Einkommen kaum noch aus und

rutschen in die Schuldenfalle. Besonders die Inflation trifft viele hart und oft

reicht das Geld nicht einmal für das Nötigste. Die Zahl der Menschen, die wegen

alltäglicher Kosten Schulden machen, steigt.



"Wir haben bereits mit etlichen Menschen gesprochen, die Kredite aufnehmen oder

Rechnungen aufschieben müssen, nur um über die Runden zu kommen - selbst der

normale Alltag ist für viele nicht mehr bezahlbar", erklärt Philipp Kadel,

Inkasso-Profi mit 25 Jahren Erfahrung. Aus seinen zahlreichen Fällen weiß er,

dass schnelle Hilfe entscheidend ist, um nicht in eine Abwärtsspirale zu

geraten. Warum immer mehr Menschen Schulden haben - und wie man damit umgeht,

verrät er in diesem Beitrag.









"Die gestiegenen Lebenshaltungskosten stellen Verbraucher derzeit vor erhebliche

Herausforderungen", erläutert Philipp Kadel. Diese Entwicklung betrifft nicht

nur einzelne Aspekte wie die wöchentlichen Ausgaben für Lebensmittel, sondern

auch zentrale Kostenfaktoren wie Mieten, Energie und Mobilität. Innerhalb der

vergangenen Jahre sind diese Bereiche signifikant teurer geworden, ohne dass die

Reallöhne in gleichem Maße gestiegen wären. Eine moderate Inflation wäre

unproblematisch, sofern die Einkommenssteigerungen Schritt halten. Doch genau

das ist nicht der Fall.



Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der letzten Jahre haben dazu geführt, dass

Reallöhne hinter der Teuerungsrate zurückbleiben. Das bedeutet, dass das

verfügbare Einkommen sinkt und Verbraucher gezwungen sind, Einsparungen

vorzunehmen oder auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten zurückzugreifen. Die

Konsequenz ist ein schleichender Verlust an Kaufkraft. Da insbesondere die

größten Ausgabenbereiche wie Miete, Heizen, Lebensmittel und Mobilität von

diesen Preissteigerungen betroffen sind, führt das für viele Haushalte zu

finanziellen Engpässen.



Konsumverhalten als zusätzlicher Risikofaktor



Neben steigenden Lebenshaltungskosten spielt auch das veränderte Konsumverhalten

eine wesentliche Rolle. Der einfache Zugang zu Krediten und Ratenfinanzierungen

ermöglicht es Verbrauchern, Anschaffungen zu tätigen, die weit über ihre

finanziellen Möglichkeiten hinausgehen. Insbesondere vermeintlich attraktive

Finanzierungsmodelle, bei denen monatlich nur geringe Beträge gezahlt werden

müssen, können für einkommensschwache Menschen eine echte Schuldenfalle

darstellen.



Denn je geringer die monatliche Rate angesetzt ist, desto größer ist der





