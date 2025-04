Mehr Optimismus führt zu höheren Ausgaben, Online und neue Plattformen wachsen weiter (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Große regionale Unterschiede: 85 Prozent der Verbraucher in China sindzuversichtlich gestimmt, in Deutschland 52 Prozent eher pessimistisch- Kunden schätzen Onlinekanäle wegen Preis, Bequemlichkeit und Produktvielfalt,Offlinekanäle punkten bei Beratung und Einkaufserlebnis- Einzelhändler und Markenunternehmen müssen Online- und Offlineangebotoptimieren, um wettbewerbsfähig zu bleibenTrotz globaler Unsicherheiten ist die Stimmung der Verbraucherinsgesamtoptimistisch, wenn auch mit großen regionalen Unterschieden: In Schwellenländernsind die Menschen zuversichtlicher, in Industrieländern vorsichtiger. Das zeigtdie vierte Ausgabe der Studienreihe "Decoding consumer behavior", in der RolandBerger und Potloc das Verbraucherverhalten weltweit analysieren. In China istder Anteil der positiv gestimmten Befragten mit 85 Prozent am höchsten, gefolgtvon den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 79 Prozent, während umgekehrt inDeutschland 52 Prozent und in Großbritannien 42 Prozent eher pessimistischgestimmt sind. Diese Ergebnisse spiegeln die regional unterschiedlichenwirtschaftlichen, sozialen und politischen Herausforderungen. Der Optimismus,aber auch gestiegene Kosten und Inflation führen dazu, dass 66 Prozent derBefragten für 2025 mit höheren Ausgaben rechnen - 14 Prozentpunkte mehr als2024. Auch als Reaktion darauf planen 38 Prozent, mehr online zu kaufen, sowohlbei etablierten Onlineanbietern als auch bei neuen Social-Commerce-Plattformen.Für etablierte Einzelhändler bedeutet dies eine Herausforderung, der sie miteiner Zwei-Kanal-Strategie begegnen können, um die Bedürfnisse der Kunden nachBequemlichkeit, (Preis-)Effizienz und Produktvielfalt einerseits und nachBeratung und Einkaufserlebnis andererseits zu erfüllen.Für die Studie haben Roland Berger und die Marktforschungsplattform Potlocinsgesamt 3.000 Verbraucher aus den USA, China, Brasilien, Deutschland, denVereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich befragt (pro Landje 500 Personen). "Neben dem insgesamt gestiegenen Optimismus zeigt unsereAnalyse eine gewisse Konstanz des Verbraucherverhaltens", sagt Thorsten de Boer,Partner bei Roland Berger. "Viele Befragte planen, ihre Konsumaktivitäten auch2025 beizubehalten und erwarten dafür nur leicht steigende Ausgaben. Deshalbbleiben sie nach wie vor preisbewusst und suchen günstige Angebote. Das sorgtfür mehr Onlinekäufe, vor allem in China. Im weltweiten Durchschnitt zeichnensich keine großen Veränderungen im Einkaufs- und Konsumverhalten der Verbraucher