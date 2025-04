KI: Weitgehend unerschlossen und nur wenige Pioniere im KMU-Handel (FOTO)

Frankfurt am Main/Wien (ots) - PAYONE, Joint Venture von Worldline, ein weltweit

führender Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen, sowie der DSV-Gruppe,

Kompetenzcenter Payment der Sparkassen-Finanzgruppe, hat in Deutschland und

Österreich eine repräsentative Umfrage bei mehrheitlich stationären Händlern zu

Stellenwert und Erwartungen an Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit in

Bezug auf effizientere Prozesse und intensivere Kundenbindung durchgeführt.

Dabei wurden bundesweit 333 Händlerkunden in Deutschland sowie 150 in Österreich

- mehrheitlich aus dem kleinen und mittelgroßen Händler-Segment - quer über alle

Branchen hinweg befragt. Nachfolgend werden die Ergebnisse rund um Relevanz und

Einsatz von KI in den befragten Händlergruppen beleuchtet.



Potenziale und Relevanz von Technologien, die auf Künstlicher Intelligenz (KI)

basieren und Produkte und Dienstleistungen wirtschaftlicher, ökologischer und

sozialer gestalten helfen, sind schon lange Gegenstand von Politik und

öffentlicher Diskussion. Insbesondere der investitionsmächtige Großhandel

profitiert bereits heute schon von "intelligenten Konzepten". Bei kleineren und

mittelgroßen Händlern bleiben die Vorstellungen für den Einsatz von

Nachhaltigkeit und KI im eigenen Betrieb allerdings mehrheitlich vage.









Die Vorteile von KI sind weitgehend noch nicht im Handel angekommen: Der

überwiegende Teil der Händler hat sich noch nicht oder nur am Rande mit dem

Thema KI beschäftigt. Lediglich 13% der Händler in Deutschland und 12% in

Österreich haben sich bereits intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt.



Dementsprechend wundert es nicht, dass, obwohl eine Auseinandersetzung mit dem

Thema stattgefunden hat, nur 14% der befragten Händler Künstliche Intelligenz

bereits als festen Bestandteil in ihre Abläufe integriert haben oder sich in

einer Erprobungsphase befinden. Mehrheitlich wollen die meisten der Befragten

mit je 31% die künftigen Entwicklungen abwarten bzw. sich für ein marktreifes

Produkt entscheiden, sollte sich Künstliche Intelligenz in 5-10 Jahren auch im

Handel- und Dienstleistungsgewerbe durchgesetzt haben.



Diejenigen Händler, die den Einsatz von KI erst perspektivisch sehen, können 54%

aktuell keinen Bezug zum eigenen Unternehmen herstellen, weitere 37% sehen in KI

eine Chance, während 9% der Händler sich nicht vorstellen können, dass ihr

Geschäftsmodell von KI profitieren könne.



Skepsis dominiert: Geist aus der Flasche



Künstlicher Intelligenz als mögliches Werkzeug wird mit großer Skepsis begegnet:

Allein 73% der befragten Händler gehen davon aus, dass ihre Kundschaft in Bezug Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Home24 - Onlinemöbelhandel mit fulminantem Börsenstart home24 -1,27 % Aktie 0 Aufrufe heute sergiodq 31.10.24, 10:29 Worldline - europäischer Zahlungsabwickler Worldline +3,83 % Aktie 1 Aufrufe heute morpheus83 26.02.25, 15:07

Einsatz von KI: Überwiegend nur mit marktreifem Produkt vorstellbarDie Vorteile von KI sind weitgehend noch nicht im Handel angekommen: Derüberwiegende Teil der Händler hat sich noch nicht oder nur am Rande mit demThema KI beschäftigt. Lediglich 13% der Händler in Deutschland und 12% inÖsterreich haben sich bereits intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt.Dementsprechend wundert es nicht, dass, obwohl eine Auseinandersetzung mit demThema stattgefunden hat, nur 14% der befragten Händler Künstliche Intelligenzbereits als festen Bestandteil in ihre Abläufe integriert haben oder sich ineiner Erprobungsphase befinden. Mehrheitlich wollen die meisten der Befragtenmit je 31% die künftigen Entwicklungen abwarten bzw. sich für ein marktreifesProdukt entscheiden, sollte sich Künstliche Intelligenz in 5-10 Jahren auch imHandel- und Dienstleistungsgewerbe durchgesetzt haben.Diejenigen Händler, die den Einsatz von KI erst perspektivisch sehen, können 54%aktuell keinen Bezug zum eigenen Unternehmen herstellen, weitere 37% sehen in KIeine Chance, während 9% der Händler sich nicht vorstellen können, dass ihrGeschäftsmodell von KI profitieren könne.Skepsis dominiert: Geist aus der FlascheKünstlicher Intelligenz als mögliches Werkzeug wird mit großer Skepsis begegnet:Allein 73% der befragten Händler gehen davon aus, dass ihre Kundschaft in Bezug