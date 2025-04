Staige One: Trotz Verzögerungen auf dem richtigen Weg

Nach Darstellung von SMC-Research seien die vorläufigen Zahlen der Staige One AG für 2024 leicht unter der im November reduzierten Prognose ausgefallen. Demgegenüber liege der Ausblick für 2025 im Rahmen der Erwartungen. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht das darin angekündigte starke Wachstum u.a. durch den berichteten positiven Fortgang eines wichtigen Kundenprojekts untermauert und traut der Aktie trotz der letztjährigen Enttäuschung ein sehr hohes Potenzial zu.

Vorläufigen Zahlen zufolge habe die Staige One AG letztes Jahr 2,1 Mio. Euro umgesetzt und ein EBITDA von -3,4 Mio. Euro erzielt. Damit sei die Ende November reduzierte Prognose leicht unterschritten worden. Gegenüber dem Vorjahr seien die Erlöse zwar um ein Drittel zurückgegangen, zugleich habe sich deren Qualität aber deutlich verbessert, weil in dem Wert aus 2023 noch 1,1 Mio. Euro an margenfreien Einnahmen (ein Tauschgeschäft und Sale-and-Lease-Back-Erlöse) enthalten gewesen seien. Bereinigt um diese Größe sei der Umsatz deutlich gestiegen, was sich auch in einer spürbaren Reduktion des EBITDA-Verlustes (Vorjahr: -5,5 Mio. Euro) niedergeschlagen habe.