Vision Marine Technologies stärkt Innovation durch neue Patenteinreichung für sichere Konnektivität auf See

Die Patentanmeldung bezieht sich auf ein fortschrittliches, sicheres Kommunikationsverfahren, bei dem ein Security-Token zur Authentifizierung eingesetzt wird, um essenzielle Teile des Betriebssystems vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Die Technologie nutzt ein sicheres Gateway, das als schützender Vermittler zwischen externen Schnittstellengeräten und internen CAN-Bus-Systemen fungiert, die Integrität bewahrt und gleichzeitig die autorisierte Steuerung kritischer Komponenten wie Batterien, Drosselklappen und Motorsteuerungen ermöglicht.

Der V30 - Electric 180HP Pontoon von Vision Marine kann ab sofort bestellt werden.

„Dieses Patent ist ein weiterer Meilenstein zur Stärkung der innovativen Basis unserer E-Motion-Plattform, die eine unübertroffene digitale Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet“, so Xavier Montagne, Chief Technology Officer bei Vision Marine. „Wir sind entschlossen, uns in der Schifffahrt als Marktführer auf dem Gebiet der bahnbrechenden Elektroantriebslösungen zu etablieren und sind unglaublich stolz auf unsere jüngste Innovation, die sowohl Erstausrüstern als auch Nutzern eine sichere, leistungsstarke und intuitive Steuerung bietet.“

Ein in das Gateway eingebetteter dynamischer Content-Server ermöglicht das Laden von Steuerungsschnittstellen und Diagnosetools in Echtzeit direkt auf das Armaturenbrett des Bootes, was den physischen Zugang zu sensibler Hardware unnötig macht. Dieser effiziente Ansatz vereinfacht die OEM-Integration, verbessert das Fahrerlebnis und erhöht die Benutzerinteraktion – und das alles ohne Abstriche in puncto Sicherheit.

Für die Hersteller wird mit der Technologie von Vision Marine die Elektrifizierung erheblich vereinfacht und eine nahtlose, sichere Einbindung ermöglicht. Für die Bootsfahrer gewährleistet das Patent einen hohen Schutz sowie eine intuitive, zuverlässige Bedienung des Bootes. Darin kommt zum Ausdruck, dass Vision Marine dem Nutzer ein erstklassiges Fahrerlebnis bieten will.